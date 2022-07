Probleme în Turul Franței. Imagini cu manifestanți care vor să-i oprească pe cicliști VIDEO

Un grup de zece demonstranţi cu fumigene s-a aşezat pe şosea, blocând marţi caravana Turului Franţei şi protestând non-violent, relatează presa internaţională.

Etapa a zecea a Turului Franţei a fost oprită pe drumul dintre Morzine şi Megéve, cu 36 de km înainte de finish-ul de etapă.

Conducerea Turului a decis să neutralizeze etapa pentru zece minute, timp necesar pentru eliberarea drumului.

NEW - Eco activists glued themselves to the race track and hampered the Tour de France with smoke bombs.pic.twitter.com/3gVACLuDS9