Biniam Girmay, ciclistul de 22 de ani din Eritreea, a fost nevoit să abandoneze Turul Italiei după cea mai importantă victorie a carierei.

Biniam Girmay a devenit primul rutier african de culoare care reușește să se impună într-o etapă de mare tur. El a câștigat etapa a 10-a din Turul Italiei.

Însă pentru ciclistul de la Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, bucuria a fost de scurtă durată. El a urcat pe podium pentru a sărbători cu o sticlă de Proseco, așa cum se procedează în Turul Italiei, dar dopul i-a sărit fix în ochi.

El a fost tratat în ambulanță, apoi transportat la spitalul din Jesi, de unde a plecat cu un bandaj la ochi.

Azi, echipa a anunțat că Biniam Girmay trebuie să abandoneze Turul Italiei din cauza problemei medicale de la ochi, care necesită în continuare tratament.

The unfortunate moment Biniam Girmay popped a Prosecco cork in his own eye on the winners' podium at the Giro d'Italia 🍾

We hope to see him back in action soon ❤️#Giro | @GrmayeBiniam pic.twitter.com/TSwQpW5wQ8