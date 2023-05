Covidul revine în forță în Italia: turul ciclist pierde tot mai mulți rutieri, inclusiv fostul tricou roz

Echipa Soudal Quick-Step Pro Cycling Team a anunțat că se retrage din Turul Italiei.

Mai întâi, echipa Soudal l-a pierdut pe Remco Evenepoel, cel care deținea tricoul roz în momentul infectării cu Covid 19.

După ce s-au efectuat și alte teste, alți patru cicliști au fost depistați pozitiv: Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke și Mattia Cattaneo

În aceste condiții, Soudal a anunțat că se retrage de la Turul Italiei.

Andrea Vendrame, de la AG2R-Citroën, a părăsit turul din aceleași motive.

În total, 14 ciclişti pozitivi la COVID au abandonat de la debutul "Il Giro" pe 16 mai. Alţi câţiva rutieri au fost constrânşi, de asemenea, să abandoneze în ultimele zile, acuzând stări de rău, dar fără să se cunoască natura acestora.

După abandonul lui Remco Evenepoel, organizatorii Turului Italiei au întărit măsurile de securitate, obligând fanii care intră în contact cu cicliştii să poarte măşti.

Our team is disappointed to announce that four more riders from its #Giro squad have tested positive for Covid-19 and will leave the race.

Read more about it, here: https://t.co/PdOfCZ7QTI

Photo: @GettySport pic.twitter.com/rI4tN6EOy2