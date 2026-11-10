Conflict deschis în Guvern pe tema prețurilor la alimente. Ministrul Agriculturii cere tăierea TVA și acuză Ministerul Finanțelor de inacțiune: "I-am dat N măsuri"

Autor: Adrian Zia
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 23:28
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Conflict deschis în Guvern pe tema prețurilor la alimente. Ministrul Agriculturii cere tăierea TVA și acuză Ministerul Finanțelor de inacțiune: "I-am dat N măsuri"
Florin Barbu, ministrul Agriculturii FOTO /Hepta

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declanșat luni, 9 noiembrie, un atac politic la adresa ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzându-l direct de blocarea unui pachet extins de reforme fiscale destinate susținerii sectorului agroalimentar și redresării puterii de cumpărare.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful de la Agricultură a subliniat că actualul nivel al taxelor sufocă piața internă și a cerut oficial scăderea imediată a TVA-ului la produsele alimentare, precum și eliminarea totală a barierelor birocratice pentru achiziția de carburanți de către fermieri.

Prăbușirea consumului din cauza poverii fiscale

Analiza macroeconomică prezentată de ministru indică o degradare severă a indicatorilor comerciali autohtoni din cauza majorărilor de taxe aplicate în perioada anterioară. Barbu avertizează că Ministerul Finanțelor refuză să evalueze corect impactul negativ al acestor decizii, fenomen care a condus deja la o contracție masivă a consumului public și la reducerea forțată a activității în fabricile de procesare a alimentelor, lovind indirect chiar încasările bugetare din contribuțiile sociale.

Florin Barbu a cerut o revenire urgentă la cotele de impozitare anterioare pentru a stopa spirala scumpirilor din magazine:

„Da, din punctul meu de vedere, ar trebui scăzut și TVA-ul. Măcar la 9%, așa cum a fost înainte.”

În viziunea sa, deblocarea pieței și sprijinirea populației depind exclusiv de deciziile luate la nivelul managementului fiscal al țării, sector aflat în totalitate sub autoritatea directă a portofoliului deținut de Alexandru Nazare.

Florin Barbu a taxat dur lipsa de viziune economică a echipei de la Finanțe, invocând starea tehnică a economiei naționale:

„Atunci când nu ai o creștere economică, atunci când timp de șase luni ești în recesiune economică, eu cred că un ministru de finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri”.

Măsurile propuse pentru deblocarea lichidităților din ferme

O altă axă de conflict între cele două ministere o reprezintă mecanismul de subvenționare a carburanților pentru sectorul agricol. Barbu reclamă absurdul procedurilor actuale, prin care fermierii sunt obligați să avanseze sume mari de bani la pompă pentru taxe pe care statul oricum este obligat prin lege să le returneze ulterior, blocând inutil capitalul de lucru al producătorilor.

Ministrul Agriculturii a dezvăluit că a înaintat soluții tehnice clare pentru eliminarea acestui circuit financiar redundant:

„Noi plimbăm un TVA, fermierii plătesc la pompă și Ministerul de Finanțe îl rambursează”.

Deși soluția eliminării accizei și a TVA-ului direct la achiziție a fost transmisă oficial, Ministerul Finanțelor a evitat implementarea sistemului operativ.

Florin Barbu a insistat asupra pregătirii sale profesionale pentru a demonstra că argumentele sale sunt fundamentate tehnic și nu reprezintă simple declarații politice:

„Eu, ca economist, că sunt economist la bază și fiscalist, i-am dat N măsuri”.

Deși a evitat să confirme verbal un refuz categoric din partea colegului său de cabinet, șeful de la Agricultură a lăsat să se înțeleagă că presiunea publică va forța o tranșare a acestor dispute în următoarele ședințe ale Executivului, declarând la final: „Sigur că se va lua o decizie, până la urmă, în Guvernul României”.

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