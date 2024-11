"Este o tâmpenie să mărești TVA-ul", susține sus și tare Marcel Ciolacu. Premierul spune că nu vrea să permită o inechitate socială VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a comentat, vineri seară, 15 noiembrie, zvonurile din spațiul public referitoare la o posibilă creștere a TVA-ului începând de anul viitor. „Este o tâmpenie!”, susține Ciolacu.

"Eu nu vă promit nimic. Eu vă spun ce am negociat, ce am închis cu Comisia, oameni buni. S-a negociat, cel puțin la medicamente, la alimente, rămâne TVA-ul redus (...). Este o tâmpenie să mărești TVA-ul, economic. Eu nu pot să permit să creez o inechitate socială. Oricum este o diferență foarte mare între cei cu venituri mici și cei cu venituri mari. Dacă măresc TVA-ul, de fapt împrăștii la toată lumea în mod egal acest efort. Eu nu o fac. În sensul ăsta am negociat. Mai mult, m-am chinuit un an și ceva să duc inflația sub 5%. Măresc TVA-ul, măresc inflația, ies iar din reguli de piețe. De ce? Am dat toate aceste argumente", a argumentat șeful Guvernului.

Declarația premierului despre TVA, la minutul 07:38 în clipul video postat de Guvernul României.

