Ciucă îl dojenește pe Marcel Ciolacu după afirmațiile legate de TVA: „Se spun multe în campanie și e bine să lăsăm TVA-ul la o parte”

Nicolae Ciucă, președintele PNL și cel mai probabil candidat al partidului la alegerile prezidențiale, a declarat marți seară, 16 iulie, la Digi24, că TVA-ul nu ar trebui să fie un subiect în campania electorală, după ce premierul Marcel Ciolacu a spus că exclude majorarea TVA.

Legat de afirmația lui Marcel Ciolacu că anul viitor nu va crește TVA, liderul PNL a reacționat astfel: „Se spun multe în campania electorală și e bine ca atunci când analizăm ce se spune în campanie trebuie să dăm TVA-ul la o parte”, potrivit Știripesurse.ro.

„Este vorba de ceea ce noi am susținut și susținem în toată această perioadă, noi am menținut trendul de creștere economică, am reușit să gestionăm aceste crize pentru că am avut câteva linii roșii pentru PNL, anume menținerea cotei unice, am promis că o vom menține, am discutat despre menținerea TVA, e adevărat că avem și TVA diferențiat, avem acele praguri de 5 și 9 la sută, cum de altfel și la cota unică avem 10% pe venit și 16% pe profit. Trebuie să avem dialog cu mediul de afaceri, este inima economiei, mediul de afaceri nu trebuie să fie supraîncărcat și să-i limităm spațiul de mișcare”, a adăugat Ciucă.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că exclude creșteri de taxe sau impozite în 2025, inclusiv o creștere TVA. Prim ministrul a explicat și că evaziunea fiscală este una dintre cele mai presante probleme ale cabinetului său. Declarațiile au fost făcute marţi, 16 iulie, la lansarea celei de-a 22-a ediţii a lucrării „Carta Albă a IMM-urilor din România”.

