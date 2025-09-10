SIMAVI lansează automatizarea inteligentă a decontului eTVA în softul de gestiune financiar-contabilă SVAP2025

Compania SOFTWARE IMAGINATION & VISION (SIMAVI) lansează soluția pentru automatizarea și eficientizarea procesului de validare a decontului eTVA. Soluția se prezintă sub forma unor funcționalități în cadrul SVAP2025, soft de contabilitate care oferă module dedicate pentru evidența contabilă, registrul jurnal, balanță, conturi de gestiune, eFactura și declarații ANAF, inclusiv generarea automată a fișierului SAF-T (D406).

Noile funcționalități permit importul fișierului justificativ pus la dispoziție de ANAF și reconcilierea automată a acestuia cu documentele contabile din sistemul ERP.

Noile funcționalități sunt dedicate clienților care își doresc un control mai riguros asupra datelor fiscale, reducând efortul manual de verificare și riscul de erori.

Nouă funcționalitate SVAP2025: reconciliere automată ANAF – ERP fără costuri suplimentare

"Prin această funcționalitate, ducem automatizarea fiscală la un nou nivel. Utilizatorii pot verifica în mod direct coerența dintre datele transmise către ANAF și cele existente în ERP, într-un proces complet transparent și validat intern", a declarat Adriana Racoviță, lider tehnic în cadrul SIMAVI.

Noua soluție IT permite:

Importul fișierului justificativ pus la dispoziție de ANAF pentru verificarea decontului eTVA;

Reconcilierea automată a tranzacțiilor contabile cu datele existente în ERP;

Evidențierea diferențelor și a posibilelor erori de raportare;

Situații sintetice și analitice privind documentele contabile înregistrate în sistem.

Foarte important: această actualizare este disponibilă fără costuri suplimentare pentru clienții SVAP2025 cu suport tehnic activ.

SVAP2025 este un ERP românesc complet, conceput special pentru a răspunde cerințelor instituțiilor publice și companiilor care își doresc eficiență, transparență și control asupra resurselor. Cu funcționalități integrate pentru contabilitate, soft de gestiune, soft de salarizare și de managementul personalului, acest ERP 100% românesc devine aliatul perfect al oricărei organizații care dorește să simplifice procesele, să reducă erorile și costurile și să crească eficiența.

Contact:

[email protected]

021/302.33.50

021/302.33.99

