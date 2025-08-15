Gafă în direct, la știrile TVR 1: ”Știi pozele alea din lift? Bă, m-am gândit să mă dezbrac...” Reacția prezentatoarei

Principalul jurnal de știri de la Televiziunea Română, difuzat joi seara, de la ora 20.00, s-a confruntat cu o gafă a prezentatorilor Eugen Rusu și Alina Stancu, într-un moment în care nu știau că sunt deja în direct.

Astfel, după o pauză de publicitate, cei doi prezentatori au fost surprinși în direct, râzând, fără să-și dea seama că îi vede o țară întreagă.

”Știi pozele alea din lift? Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!” este auzit spunând Eugen Rusu, în timp ce colega sa, Alina Stancu, râdea și își aranja sacoul.

Imaginile pot fi văzute AICI, conform Paginademedia.ro.

După puține momente, ambii au realizat că sunt în direct și că au comis o gafă, reluând prezentarea știrilor ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Eroarea de la TVR 1 vine după ce postul public s-a confruntat recent cu o altă eroare, atunci când o altă prezentatoare, Andra Soceanu, a anunțat din greșeală moartea fostului președinte Ion Iliescu, cu câteva zile înaintea decesului oficial.

