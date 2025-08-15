Gafă în direct, la știrile TVR 1: ”Știi pozele alea din lift? Bă, m-am gândit să mă dezbrac...” Reacția prezentatoarei

Autor: Teodor Serban
Vineri, 15 August 2025, ora 19:16
1400 citiri
Gafă în direct, la știrile TVR 1: ”Știi pozele alea din lift? Bă, m-am gândit să mă dezbrac...” Reacția prezentatoarei
Eugen Rusu și Alina Stancu FOTO Captura TVR

Principalul jurnal de știri de la Televiziunea Română, difuzat joi seara, de la ora 20.00, s-a confruntat cu o gafă a prezentatorilor Eugen Rusu și Alina Stancu, într-un moment în care nu știau că sunt deja în direct.

Astfel, după o pauză de publicitate, cei doi prezentatori au fost surprinși în direct, râzând, fără să-și dea seama că îi vede o țară întreagă.

”Știi pozele alea din lift? Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!” este auzit spunând Eugen Rusu, în timp ce colega sa, Alina Stancu, râdea și își aranja sacoul.

Imaginile pot fi văzute AICI, conform Paginademedia.ro.

După puține momente, ambii au realizat că sunt în direct și că au comis o gafă, reluând prezentarea știrilor ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Eroarea de la TVR 1 vine după ce postul public s-a confruntat recent cu o altă eroare, atunci când o altă prezentatoare, Andra Soceanu, a anunțat din greșeală moartea fostului președinte Ion Iliescu, cu câteva zile înaintea decesului oficial.

Americanul care vrea să vadă din nou steagul Rusiei: ”Ridicol!” Reacția ucrainenilor
Americanul care vrea să vadă din nou steagul Rusiei: ”Ridicol!” Reacția ucrainenilor
Retras din activitate din 2023, fostul jucător de tenis John Isner a calificat drept „puţin ridicolă” interzicerea drapelului rusesc în circuit. O opinie care nu i-a plăcut deloc lui...
Soția fotbalistului dat afară de Gigi Becali de la FCSB: ”Când o ușă se închide...”
Soția fotbalistului dat afară de Gigi Becali de la FCSB: ”Când o ușă se închide...”
Alexandru Băluță a fost scos de Gigi Becali din lotul echipei FCSB înaintea acestui sezon. După ce s-a pregătit separat la baza din Berceni a clubului, el a semnat rezilierea contractului....
#TVR 1, #gafa, #prezentatoare, #reactie, #poze , #stiri media
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: tocmai s-au semnat actele de divort, dupa un scandal urias si acuzatii grave
Digi24.ro
Un fost gardian la o inchisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de inchisoare. De ce a fost acuzat
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Întâlnirea din Alaska ar dura ”cel puțin șase până la șapte ore”, susține Kremlinul. Trump îl așteaptă pe Putin pe pistă
  2. Pacienta infectată cu bacterii la Floreasca a reușit să stea într-un fotoliu. A fost mutată cu ajutorul unui robot special, în Belgia. Anunțul surorii sale
  3. Gafă în direct, la știrile TVR 1: ”Știi pozele alea din lift? Bă, m-am gândit să mă dezbrac...” Reacția prezentatoarei
  4. Trump nu se plictisește în drum spre Alaska. L-a sunat din Air Force One pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko. Ce au discutat cei doi președinți
  5. Avertisment de la Andrei Caramitru, după ce a aflat cât de mulți generali mai are România. "Ăștia vor înapoi la național-comunism, să fie ei iar stăpâni"
  6. Descoperire unică în Anglia: pigment mai scump decât aurul, adus de romani până la „capătul lumii”
  7. CTP nu crede în negocierile din Alaska. "Acolo unde se c*că Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne"
  8. De Ziua Eliberării Coreei, Putin îi mulțumește lui Kim Jong Un pentru trupele „eroice” care au luptat pentru „eliberarea Kursk de ocupanții ucraineni”
  9. Incendiu de vegetaţie la Clinceni. Există pericolul extinderii la case, anunță pompierii. 20 de autospeciale de stingere trimise la fața locului VIDEO
  10. Şase oameni au fost răniți, dintre care doi sunt în stare gravă, după ce o mașină de teren s-a răsturnat pe un traseu montan în Maramureș