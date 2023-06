Ce competiție sportivă transmite TVR în perioada următoare

Televiziunea Română transmite Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, desfăşurate în perioada 21 iunie-02 iulie. Competiţiile sportive, transmise în direct sau înregistrat, pot fi urmărite pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3 şi TVR INFO.

Sub motto-ul WE ARE UNITY, cea ce a treia ediţie a Jocurilor Europene este organizată în Cracovia (Polonia) şi va alinia la start 7000 de sportivi din 48 de ţări. Team Romania va participa cu 150 de sportivi (74 feminin – 76 masculin), la 18 discipline dintre cele 29 din programul competiţiei.

În cele 12 zile de întreceri, între 21 iunie şi 02 iulie, se vor împărţi 124 locuri cotă pentru Jocurile Olimpice Paris 2024. 12 competiţii au şi statut de Campionate Europene.

Pentru telespectatorii TVR întrecerile vor fi comentate de jurnaliştii Monica Bucur, Dragoş Bocanaciu, Sorin Hobana, Dragoş Cojocaru, Narcis Şelaru şi Dan Simion. Lor li s-a alăturat Roxana Scarlat-Bârlădeanu, fosta medaliată olimpică, mondială şi europeană a scrimei româneşti.

Prima competiţie, atletism, va fi difuzată pe TVR 3 pe 20 iunie, de la ora 23:50. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Europene Cracovia Malopolska 2023 va fi transmisă în direct de TVR 2 miercuri, 21 iunie, de la ora 21:25 şi va fi comentată de Monica Bucur şi Sorin Hobana.

Echipa Olimpică a României va fi reprezentată în Polonia de cea mai numeroasă delegaţie din istoria participărilor la Jocurile Europene: 150 sportivi la 18 discipline din program:

Programul transmisiunilor TVR în prima săptămână

20 IUNIE

TVR 3 ora 23.50 Atletism (înregistrare) Comentatori: Dragoş Bocanaciu / Monica Bucur

21 IUNIE

TVR 2 ora 21:25 Ceremonia de deschidere (direct) Comentatori: Monica Bucur şi Sorin Hobana

TVR 3 ora 23:50 Atletism Comentator: Monica Bucur

22 IUNIE

TVR 1 ora 10:00 Canoe sprint- C1 200 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 1 ora 15:00 Canoe sprint - C2 500 m masc.C2 500 m fem.; Ceremonie C2 500 m Comentator: Monica Bucur

23 IUNIE

TVR 1 ora 10:47 Canoe sprint - C1 500 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 1 ora 16:05 Semifinale C1 200 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 1 ora 17:35 Semifinale C1 500 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 3 ora 14:30 Baschet 3x3 F România-Grecia (grupe) Comentator: Dragoş Cojocaru

TVR 3 ora 15:20 Baschet 3x3 M Austria-România (grupe) Comentator: Dragoş Cojocaru

TVR 2 ora 17:30 Tir sportiv 10 m puşcă aer comprimat (finala+ceremonie) Comentator: Sorin Hobana

TVR 2 ora 00.10 *Canoe sprint (reluare TVR 1) Comentator: Monica Bucur

24 IUNIE

TVR 1 ora 13:48 Canoe sprint Finale C1 500 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 2 ora 15:00 *Canoe sprint (reluare TVR 1) Comentator: Monica Bucur

TVR 3 ora 16:10 Atletism Comentator: Monica Bucur

25 IUNIE

TVR Info ora 19:00 Scrimă – floretă indiv. fem.+ sabie indiv.masc. Comentator: Roxana Scarlat

TVR 3 ora: 15:15 Ciclism MTB Comentator: Dan Simion

Ads