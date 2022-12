Codul de țară al Ucrainei a dispărut subit din Twitter: utilizatorii nu se mai pot autentifica. "Elon Musk, sperăm că este o greșeală"

Mai mulți utilizatori din Ucraina ai rețelei sociale Twitter au reclamat în după-amiaza zilei de marți, 13 decembrie, o situație extrem de gravă.

Potrivit reacțiilor și capturilor de ecran prezentate, codul de țară al Ucrainei a dispărut din lista celor disponibile în Twitter pentru completarea secțiunii aferente numărului de telefon.

Acest fapt face imposibil înregistrarea unui cont nou în Ucraina, care să conțină informații despre utilizator 100% veritabile. Alternativa este complicată, presupunând artificii precum furnizarea unui număr temporar alocat din Google.

Alți ucraineni care au deja cont pe Twitter spun că nu se mai pot autentifica prin metoda "doi factori", care presupune trimiterea unui SMS către numărul de telefon înregistrat pentru certificarea accesării contului.

"Salut, Elon Musk. Se pare că nu mai este posibil ca un număr de telefon ucrainean să verifice un cont Twitter/ autentificare cu doi factori. Ucraina nu este în lista dumneavoastră de țări disponibile, vedeți captura de ecran.

Este vital pentru noi să continuăm să arătăm lumii ce se întâmplă în țara noastră", se arată într-o postare pe Twitter a utilizatorului UNITED24.media.

