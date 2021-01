FOTO F-35, in misiune de lupta in spatiul aerian al Libanului

6 طائرات من نوع F-15. إسرائيلية معادية كانت تحلق في الأجواء اللبنانية لساعات .#عدوان_على_السيادة pic.twitter.com/td3GTGhtgb - علي شعيب 🇱🇧 2️⃣ (@alishaib1970) January 25, 2021

Israelul are 30 de avioane F-35

Oficialii fortelor aeriene israeliene (IAF) au refuzat sa comenteze sau sa ofere informatii despre evenimentul in care ar fi fost implicat avionul de lupta F-35I, scrie publicatia DefenseRomania.ro.Ali Shaib, fotograf pentru postul de televiziune Al Manar, detinut de Hezbollah, a postat pe Twitter fotografiile avioanelor stealth care zboara in spatiul aerian al Libanului.Shaib a identificat in mod eronat avioanele ca avioane de lupta F-15 iar la o examinare mai atenta a fotografiilor, s-a observat ca era vorba despre F-35, cel mai avansat avion de vanatoare utilizat in IAF. El a scris ca a numarat in totale sase avioane de lupta, transmite TheJerusalemPost. Construite de Lockheed Martin, avioanele au o semnatura radar extrem de scazuta, care le permite sa zboare nedetectate in interiorul teritoriului inamic, precum si sa evite sistemele avansate de aparare antiracheta precum S-300 si S-400, care au fost desfasurat in tari precum Siria IAF are in prezent aproximativ 30 de avioane F-35I operationale dintr-un total de 50 de avioane care urmeaza sa intre in dotarea acesteia in urmatorii ani, astfel ca Israelul va avea doua escadrile complete pana in 2024.IAF a anuntat in august ca, pentru a-si creste capacitatea de a raspunde eficient amenintarilor regionale, in viitorul apropiat vor incepe demersurile pentru formarea unei a treia escadrile de F-35I Adir.In 2018, comandantul IAF, maiorul-general Amikam Norkin a dezvaluit ca F-35 erau folosite in operatiuni pentru a ataca tintele inamice. Norkin a afisat, de asemenea, o fotografie a unui F-35 israelian care zboara peste Beirut ."Zburam cu F-35 in tot Orientul Mijlociu. A devenit parte a capacitatilor noastre operationale. Suntem primii care ataca folosind F-35 in Orientul Mijlociu si am atacat deja de doua ori pe fronturi diferite ", a spus el la acea vreme. Israel efectueaza in mod obisnuit zboruri militare peste Liban ca parte a eforturilor sale continue de a colecta informatii despre activitatile Hezbollah.