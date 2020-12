Ministrul turc de Externe, dupa replica rasista a arbitrului Sebastian Coltescu. "Este o crima impotriva umanitatii". Si presedintele Recep Erdogan a reactionat dur

"Sustinem pozitia clubului de fotbal Basaksehir impotriva rasismului, care este o crima impotriva umanitatii", a scris el.Si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reactionat pe retelele de socializare dupa ce Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism la meciul PSG - Istanbul BB."Reprezentanta noastra condamna cu tarie remarcele rasiste facute impotriva lui Pierre Webo, unul din membrii staff-ului tehnic al echipei Basaksehir si cred ca UEFA va face demersurile necesare. Suntem neconditionat impotriva rasismului si discriminarii in sport si in toate domeniile vietii. Nu, rasismului", a scris presedintele turc, pe Twitter.Mai devreme, ministrul turc al Sportului, Mehmet Muharrem Kasapoglu, a reactionat pe Twitter, dupa ce arbitrul de rezerva al meciului PSG - Istanbul BB, Sebastian Coltescu, a fost acuzat de rasism."Rasismul este o crima impotriva umanitatii! Suntem alaturi de reprezentanta nostra, Basaksehir", a scris el.Turcii solicita inlocuirea arbitrului de rezerva, pentru a accepta ca meciul intrupt de mai bine de o ora si jumatate sa se poata relua. Insa dupa ce UEFA a anuntat ca Sebastian Coltescu nu va mai fi pe teren, o parte a jucatorilor echipei turce tot nu vrea sa reia partida.Clubul Istanbul Basaksehir a postat pe contul de Twitter sloganul UEFA "No to Rasism, Respect", dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu l-ar fi facut "negru" pe un oficial al gruparii turce la meciul cu PSG, din ultima etapa a Grupei H a Ligii Campionilor.Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, in minutul 16, la scorul de 0-0.Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu ar fi folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu ar fi folosit cuvantul "negru" despre acea persoana, potrivit lefigaro.fr.Hategan l-a eliminat pe Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului.Brigada romana care a fost delegata la acest meci este formata din centralul Ovidiu Hategan, asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe si rezerva Sebastian Coltescu.