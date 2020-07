Al treilea lungmetraj din seria "The Kissing Booth", filmat in secret, lansat in 2021

Lungmetrajul ii are in distributie pe Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers, Meganne Young si Molly Ringwald, care si-au reluat rolurile.Anuntul privind cel de-al treilea film a fost facut dupa cateva zile de la lansarea pe serviciul de streaming a primei continuari a comediei romantice.In timpul unui live pe YouTube, actorii au dezvaluit ca filmarile au fost finalizate inainte de izbucnirea pandemiei."Am filmat al doilea si al treilea film in acelasi timp", a spus Courtney. "A fost secretul cel mai greu de tinut", a adaugat KingComedia romantica originala, regizata de Vince Marcello pentru compania britanica Komixx Entertainment, a fost bazata pe romanul omonim al lui Beth Reekles. "The Kissing Booth" a fost filmul cu cele mai multe revizionari in 2018 pe Netflix."The Kissing Booth 3" va fi lansat pe Netflix in 2021.