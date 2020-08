Antonio Banderas, testat pozitiv cu coronavirus. Celebrul actor isi petrece aniversarea de 60 de ani in carantina

"Sunt obligat sa-mi sarbatoresc cea de-a 60-a aniversare (in) carantina dupa ce am fost testat pozitiv cu boala COVID-19, cauzata de coronavirus ", a scris actorul pe Twitter.Antonio Banderas a spus ca se simte bine, fiind doar putin mai obosit ca de obicei. "As dori sa adaug ca ma simt relativ bine, doar un pic mai obosit decat de obicei si am incredere ca ma voi recupera in cel mai scurt timp. Sper ca (recomandarile) imi vor permite sa depasesc infectia de care sufar si care afecteaza atat de multi oameni din intreaga lume.Voi profita de aceasta izolare pentru a citi, a scrie, a ma odihni si a continua sa-mi fac planuri pentru a incepe sa dau sens celor 60 de ani impliniti recent, la care ajung plin de dorinta si entuziasm", a completat actorul.Antonio Banderas s-a nascut la 10 august 1960, la Malaga, in Spania. In iulie 2017, actorul a fost distins cu Premiul National pentru Cinematografie 2017. Premiul recompenseaza intreaga cariera a unui profesionist al celei de-a saptea arte. In mai 2019, a castigat premiul de interpretare masculina la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes , fiind recompensat pentru rolul din filmul "Pain and Glory'' ("Dolor y gloria"), regizat de Pedro Almodovar.In ianuarie 2020, Antonio Banderas a primit la New York aplauzele criticilor de film si ale colegilor de breasla la gala New York Film Critics Circle Awards (Cercul criticilor de film din New York), unde a fost recompensat cu un premiu pentru interpretarea sa magistrala din filmul ''Pain and Glory'' ("Dolor y gloria"), de Pedro Almodovar. Tot in ianuarie anul acesta, celebrul actor a fost recompensat cu premiul Goya pentru cel mai bun actor principal in filmul "Dolor y gloria". Pentru acest film, in care interpreteaza rolul principal, Banderas a primit si o nominalizare la premiile Oscar