Contul de Twitter al vaccinului rusesc Sputnik V a fost restrictionat. Ce a stat la baza deciziei luate in SUA

Joi seara, accesul pe cont a fost restabilit, restrictionarea fiind provocata probabil de o bresa de securitate localizata in Virginia, SUA."Contul Sputnik V @sputnikvaccine a fost restrictionat. Cautam sa stabilim motivele pentru aceasta", a indicat intr-un comunicat Fondul suveran rus (RDIF), care a finantat vaccinul.Contul oficial Sputnik V a afisat joi avertismentul "Atentie: acest cont este temporar restrictionat". El este totusi accesibil daca este folosit butonul "da, vezi profil". Numit "Sputnik V" dupa primul satelit trimis in spatiu de URSS in 1957, vaccinula fost inregistrat in Rusia in august 2020.Rusia a devenit prima tara din lume care a omologat un vaccin contra noului coronavirus, chiar daca si-a atras critici la nivel international in fata unui anunt considerat prematur, inainte de testele din faza a treia si de publicarea rezultatelor stiintifice.Miercuri, presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca Sputnik V este "cel mai bun" din lume si a decis debutul unei campanii de vaccinare masiva in Rusia incepand de saptamana viitoare.