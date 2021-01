Cum a rezolvat politia indiana o fotografie in care un agent si un suspect nu purtau masti de protectie

Internautii au criticat dur fotografia, avand in vedere ca India se confrunta cu o situatie grava din cauza pandemiei de COVID-19. Drept urmare, fotografia a fost stearsa de pe contul de Twitter, iar in locul ei a fost postata o imagine prelucrata rudimentar, in care celor doi li se adaugasera pe fata masti de protectie, informeaza The Independent, citat de Digi24 Politia din Gorakhpur a postat fotografia originala duminica. PAsemenea multor alte state din India, in Uttar Pradesh, cel mai populat stat din tara, purtarea mastii de protectie in afara locuintei este obligatorie inca din aprilie.Desi criticile aspre au dus la stergerea imaginii de pe contul de Twitter al politiei din Gorakhpur, situatia nu s-a oprit aici. La scurt timp, imaginea a fost repostata pe contul politiei, dar nu inainte sa fie supusa unei prelucrari digitale de slaba calitate, prin care celor doi barbati le-au fost adaugate masti de protectie.Noua imagine nu a trecut neobservata de utilizatorii de Twitter, care au declansat o noua runda de comentarii, de data aceasta fiind criticata si prelucrarea slaba a imaginii.