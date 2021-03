Elton John acuza Vaticanul de ipocrizie pe tema casatoriilor gay: "Fac cu placere profit investind milioane in filmul Rocketman"

Muzicianul a distribuit pe Twitter un mesaj angajat, insotit de doua imagini: un extras dintr-un ziar care anunta refuzul Vaticanului de a binecuvanta casatoriile homosexuale si unul din Daily Beast cu titlul "Cum a cheltuit Vaticanul milioane pentru filmul biografic al lui Elton John"."Cum poate Vaticanul sa refuze binecuvantarea casatoriilor homosexuale pentru sa "sunt un pacat", dar sa faca cu placere profit investind milioane in Rocketman, un film care celebreaza fericirea pe care am gasit-o in casatoria mea cu David?", a intrebat starul, punctand cu hashtagul #hypocrisy.Vaticanul nu a confirmat niciodata, nici nu a negat, ca a finantat o parte din filmul "Rocketman" - aceasta informatie a aparut pentru prima data in 2019, la putin timp dupa lansarea lungmetrajului, in Corriere della Sera.Publicatia italiana asigura ca "mai mult de 4 milioane de euro au finantat productia de filme precum ultimul "Men in Black" si "Rocketman".Elton John a fost chiar el producator executiv al acestui film. Lungmetrajul, care a costat 40 de milioane pentru a fi produs, a generat venituri de 195 de milioane de dolari la box office. Vaticanul a anuntat in cursul zilei de luni, 15 martie, ca Biserica Catolica nu va binecuvanta uniunile homosexuale . Declaratia, aprobata de Papa Francisc, ameninta sa largeasca prapastia dintre biserica si o mare parte a comunitatii LGBTQ, opineaza jurnalistii de la CNN.Sfantul Scaun s-a referit luni la homosexualitate ca la o "alegere", a sugerat ca este un "pacat" si a spus ca "nu poate fi recunoscuta ca fiind ordonata in mod obiectiv" planurilor lui Dumnezeu.