Englezii se tin de glume. Ce mesaj amuzant a scris Southampton pe retelele de socializare dupa ce a ajuns pe primul loc in Premier League

Southampton si-ar dori "inghetarea" campionatului si mesajul "Stop the count (opriti numaratoarea)" a aparut pe contul clubului, alaturi de clasamentul Premier League.La alegerile din SUA, in care s-au confruntat Joe Biden si Donald Trump , "Stop the count" au scandat mii de sustinatori ai actualului presedinte in fata unor centre de numarare a voturilor din mai multe state americane, in care echipa de campanie a lui Donald Trump a lansat actiuni in justitie prin care cere acces liber la locurile in care se numara buletinele de vot.Formatia Southampton a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Newcastle.Dupa opt etape, Southampton este lider provizoriu, cu 16 puncte, la egalitate cu Liverpool, care joaca duminica, in deplasare, cu Manchester City