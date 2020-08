Hackerii care au provocat cel mai mare atac cibernetic din istoria Twitter au fost gasiti de FBI

FBI a pus sub acuzare trei persoane, doi americani si un britanic, pentru atacul asupra Twitter din 15 iulie. Acestia sunt: Mason Sheppard, un britanic de 19 ani, Graham Clark si Nima Fazeli, doi americani in varsta de 19 respectiv 22 de ani.Mintea din spatele atacului ar fi fost Graham Clark, cel mai tanar dintre cei trei. Acesta s-ar fi laudat ca poate modifica datele oricarui cont de Twitter, iar Nima Fazeli l-a contactat de Discord si i-a oferit 500 de dolari pentru spargerea contului @foreign.Impreuna cu Mason Sheppard, cei trei au inceput prin a vinde nume rare de utilizatori pe Twitter si alte retele, pe care le obtineau prin resetarea parolelor si pe care le vindeau cu 250 de dolari in Bitcoin.Cei trei au reusit sa acceseze un mare numar de conturi ale unor personalitati. Prin intermediul acestor conturi, a fost derulata o escrocherie cu bitcoin, care incerca sa se foloseasca de renumele victimelor pentru a atrage plati de la urmaritori.Cum s-a aflat ulterior, a fost vorba de o inginerie sociala, hackerii dobandind acces la infrastructura companiei dupa ce au spart contul unor angajati Twitter care aveau drepturi de moderare si acces.Reputatia Twitter a fost stirbita serios in urma atacului. Acesta ridica numeroase semne de intrebare cu privire la politicile interne ale companiei privind securitatea datelor si a conturilor.