Otravirea lui Navalnii: Germania si partenerii din UE vor conveni in urmatoarele zile asupra unui raspuns comun

"Aceasta este o incalcare serioasa a drepturilor civice comisa cu (utilizarea unui) agent neurotoxic chimic si noi credem cu tarie ca acest fapt nu poate ramane fara consecinte", a subliniat Maas in fata parlamentarilor la Berlin, unde Aleksei Navalnii se afla la tratament."De aceea, noi vom coordona un raspuns comun cu partenerii nostri din cadrul Uniunii Europene - si de asemenea cu Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) - in urmatoarele cateva zile", a adaugat el.Problema sanctiunilor impotriva Rusiei a fost relansata dupa anuntul de marti al OIAC potrivit caruia o substanta de tip Noviciok a fost gasita in organismul activistului rus.Trei laboratoare europene stabilisera deja ca Navalnii a fost victima unei otraviri cu agent neurotoxic de genul celor produsi de cercetatorii militari din fosta Uniune Sovietica.Navalnii, in varsta de 44 de ani, a fost spitalizat la Berlin dupa ce i s-a facut rau la bordul unui avion, in Siberia, in 20 august. El a fost externat in 23 septembrie si intentioneaza sa se refaca in Germania. Moscova a respins ipoteza otravirii cu Noviciok.