Trump ar putea ramane fara cont de Twitter, daca pierde alegerile

In ultimele ore Donald Trump a postat mai multe mesaje pe Twitter , acuzand fraude electorale. Ele au fost marcat de Twitter ca fiind "contestate si posibil inselatoare".CITESTE SI:Totusi, mesajele nu au fost sterse, iar contul lui Trump nu a fost niciodata suspendat pentru incalcarea politicii Twitter si asta pentru ca, noteaza Bloomberg, el a intrat sub incidenta reglementarilor speciale aplicate liderilor politici: presedinti, premieri sau alti oficiali, considerand ca este in interesul public.Acest lucru se va schimba daca Trump pierde alegerile si redevine un simplu cetatean, mai scrie Bloomberg, amintind ca el este urmarit in prezent de 88 de milioane de utilizatori ai platformei. Sanctiunile pot merge de la suspendarea temporara la interdictie permanenta.