Twitter a suspendat 70 de milioane de conturi de "fake news" in doar 2 luni. Cum a reactionat Trump?

Twitter a suspendat in doua luni peste 70 de milioane de conturi suspectate ca propaga informatii false, in cadrul luptei sale impotriva activitatilor rau intentionate.

Conform Washington Post, care citeaza date confirmate de Twitter, nivelul suspendarilor este in medie de peste un milion pe zi si a cunoscut un punct culminant la mijlocul lunii mai, cand peste 13 milioane de conturi suspecte au fost suspendate doar intr-o saptamana. Tendinta ramane aceeasi in iulie, a precizat Washington Post.

Principalele retele de socializare, in frunte cu Facebook si Twitter, au introdus reguli mai stricte pentru publicitatea politica, dupa criticile puternice privind "laxismul" in fata proliferarii de informatii false in timpul campaniei electorale din SUA din 2016. In numeroase cazuri, mesajele erau postate de conturi automate sau de conturi din Rusia.

In mai, Twitter a anuntat introducerea in curand a unor noi reguli pentru cei care vor anunturi politice: ei vor trebui sa furnizeze documente autentificate prin care sa poata atesta ca se afla intr-adevar in SUA. In contextul in care in noiembrie vor avea loc alegeri la jumatate de mandat pentru Congres, candidatii vor trebui la randul lor clar identificati ca atare pe contul lor.

In februarie, justitia americana a inculpat 13 cetateni rusi acuzati ca au participat la "un razboi informational impotriva SUA" pe retelele de socializare, exacerband tensiunile rasiale si politice in timpul campaniei electorale pentru a-l favoriza pe candidatul republican Donald Trump si pentru a o denigra pe contracandidata acestuia, democrata Hillary Clinton. Procurorul special Robert Mueller desfasoara de peste un an o ancheta pentru a stabili daca echipa de campanie a lui Trump s-a asociat voluntar cu oficiali rusi pentru a favoriza alegerea miliardarului, lucru pe care Trump il respinge.

"Twitter se debaraseaza de conturi false cu o viteza record", a scris sambata presedintele american pe aceasta retea de socializare pe care o foloseste zilnic, intrebandu-se daca cele ale New York Times si Washington Post, doua ziare pe care le ataca permanent pentru relatarile lor politice, nu se numara printre conturile sterse.

