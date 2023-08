Twitter deblocheaza conturile anti-isalm si porno din Pakistan

Reteaua de socializare Twitter a deblocat zeci de conturi si postari pe care le facuse imposibil de accesat din Pakistan. Twitter impusese aceste restrictii in luna mai, dupa mai multe plangeri primite din partea autoritatii pakistaneze de reglementare a domeniului telecom, care sustinuse ca acestea au continut "blasfemiator si lipsit de etica".

Cele mai multe dintre exemplele in cauza isi bat joc de Islam. Twitter a declarat ca a renuntat la blocarea accesului pentru ca autoritatea pakistaneza nu si-a prezentat cererea insotita de o documentatie temeinica, scrie BBC.

Twitter a introdus masura de a bloca postari in mod selectiv, in functie de tara, in 2012, o masura criticata la acea vreme de organizatiile care militeaza pentru libertatea de expresie, inclusiv de Reporteri fara frontiere.

In mai, compania a primit 5 solicitari de blocare a unor conturi din partea Pakistanului.

Astfel, autoritatile telecom pakistaneze au cerut blocarea conturilor dedicate postarii comentariilor anti-islamice, a conturilor in care sunt postate imagini ale Profetului Mahomed, care sunt interzise in lumea islamica, a postarilor in care este aratata arderea Coranului, a conturilor in limba araba care incurajeaza musulmanii sa devina atei si a conturilor folosite de trei actrite porno din SUA.