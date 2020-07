Twitter scoate un clip video postat de Trump din cauza ca dezinformeaza cu privire la covid-19 si suspenda timp de 12 ore contul lui Donald Trump Jr

"Mesajele Twitter care insotesc videoclipul incalca politica noastra cu privire la dezinformarea cu privire la covid-19", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Twitter, care a refuzat sa ofere alte informatii, cu privire lanumarul personalor care au vazut clipul.Aceasta inregistrare video a fost retrasa de Facebook luni seara, a anuntat un purtator de cuvant al retelei de socializare."Am sters acest video, pentru ca impartasea informatii false despre remedii si tratamente impotriva covid-19", a precizat un purtator de cuvant.In aceasta inregistrare aparea un grup de medici care faceau declaratii inselatoare si false despre pandemia covid-19.Cotidianul The Washington Post scrie ca peste 14 milioane de persoane au vazut inregistrarea pe Facebook Cateva ore mai tarziu, presedintele american Donald Trump a postat pe Twitter mai multe clipuri din aceasta inregistrare video, celor 84,2 milioane de abonati ai sai.In inregistrare se spune ca mastile nu sunt necesare in vederea opririi bolii.Timp de o jumatate de ora, Trump a postat 14 tweeturi in care apara folosirea hidroxiclorochinei - un medicament impotriva malariei pe care locatarul Casei Albe l-a promovat in mai multe randuri, in pofida faptului ca studii stiintifice au aratat ca este ineficient in tratarea covid-19.Contul de Twitter al fiului presedintelui american, Donald Trump Jr a fost fost suspendat - pe o perioada de 12 ore -, din cauza ca a postat acelasi tip de video luni seara.