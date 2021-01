UE pledeaza pentru un 'control democratic' in contextul suspendarii contului de Twitter al lui Trump

'Faptul ca un director executiv poate sa scoata din functiune portavocea presedintelui Statelor Unite fara nicio alta forma de control si de contra-putere provoaca perplexitate', este de parere Breton, intr-un articol de opinie publicat de cotidianul francez Le Figaro si site-ul american Politico.El subliniaza ca platformele digitale 'nu se vor mai putea de acum deroba de responsabilitatea' in privinta continuturilor lor.'La fel cum 11 Septembrie a marcat o schimbare de paradigma pentru Statele Unite, si chiar pentru lume, va exista, in ce priveste platformele digitale in democratia noastra, un ''inainte si un dupa'' 8 ianuarie 2021', scrie fostul ministru francez al economiei, referindu-se la data la care Twitter a suspendat in mod permanent contul lui Donald Trump, la doua zile dupa ce sustinatorii presedintelui in exercitiu au invadat Capitoliul timp de mai multe ore.La 7 ianuarie, Facebook si alte platforme precum Snapchat sau Twitch au suspendat la randul lor, pe durata nedeterminata, contul lui Trump.'Aceasta data va ramane ca o recunoastere de catre platforme a responsabilitatii lor editoriale si a continuturilor pe care le vehiculeaza. Un fel de 11 Septembrie al spatiului informational', adauga Breton.'Aceasta reactie fara precedent a platformelor drept raspuns la atacurile asupra simbolului democratiei americane provoaca totusi perplexitate: de ce nu au reusit ele sa blocheze mai devreme ''fake news'' si discursurile de ura care au condus la atacul de miercurea trecuta?', intreaba Thierry Breton. 'Pertinenta sau nu, decizia de a cenzura un presedinte in exercitiu poate sa fie decisa de o companie fara control legitim si democratic?', continua comisarul european.In opinia lui Thierry Breton, care a prezentat la mijlocul lunii decembrie proiectele de legislatie europeana - Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) si Regulamentul privind pietele digitale (DMA) - destinate sa puna capat derivelor gigantilor informatici acuzati ca abuzeaza de puterea lor, 'aceste evenimente demonstreaza ca nu mai putem sa stam cu bratele incrucisate si sa ne incredem doar in bunavointa platformelor'.'Trebuie sa stabilim regulile jocului si sa organizam spatiul informational cu drepturi, obligatii si garantii clar definite', mai scrie comisarul european. ' Uniunea Europeana si noua administratie americana vor avea interesul sa-si uneasca fortele, ca aliati ai lumii libere', indeamna comisarul Breton.CITESTE SI: