VIDEO Duel aerian intre mai multe avioane F-16 turcesti si grecesti. Turcia continua provocarile in Mediterana

27 Agustos 2020 tarihinde Girit Adasi'ndan kalkarak GKRY'ye dogru giden ve Navtex ilan edilen bolgeye yaklasan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 ucagi, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 ucaklari tarafindan onleme yapilarak bolgeden uzaklastirilmistir.https://t.co/yntVao9lgz#MSB #TSK pic.twitter.com/9V46V3Gve7 - T.C. Milli Savunma Bakanligi (@tcsavunma) August 28, 2020

Turcia a avertizat Grecia cu privire la extinderea apelor teritoriale

Potrivit informatiilor aparute in presa turca si in cea elena, duelul aerian de tip dog-fight, intre avioanele F-16 ale celor doua state membre NATO , a avut loc in spatiul aerian al Marii Mediterane.Potrivit ministerului turc al Apararii, avioanele de lupta grecesti s-ar fi apropiat de zona maritima pentru care Turcia a emis un Navtex [aviz maritim] pentru a preveni orice activitate care ar putea perturba activitatea navei sale de cercetare.In materialul video se poate observa cum un avion F-16 turcesc intercepteaza si urmareste avioane F-16 apartinand Hellenic Air Force. Totodata, se poate observa si faptul ca pilotul pilotii greci recurg la manevre aeriene, aflandu-se, dupa cum arata si inregistrarea video a sistemului de ochire, in raza de actiune a unei aeronave F-16 a Fortelor Aeriene Turce.La 10 august, Turcia a trimis, sub escorta militara, nava de cercetari seismice Oruc Reis, escortata de nave de razboi , intr-o zona revendicata de Grecia. De atunci, tensiunile au crescut intre Grecia si Turcia, iar ultimul incident dateaza din 27 august, cand se desfasura exercitiul Eunomia, lansat cu doua zile mai devreme la initiativa Greciei, Frantei, Italiei si Ciprului.Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat sambata ca orice actiune din partea Greciei vizand extinderea apelor sale teritoriale de-a lungul tarmurilor estice, spre Turcia, va fi considerata un motiv de razboi, informeaza dpa."Ei nu isi pot extinde acestea [apele teritoriale] la 12 mile in Marea Egee", a spus Cavusoglu, referindu-se la marea care separa cele doua tari."Acesta este un motiv de razboi sau casus belli", a adaugat seful diplomatiei turce intr-un interviu acordat postului local de radio A Haber, citand o declaratie din 1995 parlamentului de la Ankara.In prezent, nave de razboi turcesti si grecesti se monitorizeaza reciproc si organizeaza exercitii in Mediterana de Est.La inceputul acestei luni, o fregata turca s-a ciocnit cu o nava elena in regiune, in apropierea unei nave de inspectie a Turciei.Grecia si Uniunea Europeana considera ca explorarile de zacaminte de hidrocarburi ale Turciei in zona sunt ilegale. Ankara sustina insa ca actioneaza in propria zona economica exclusiva.Pe fondul cresterii tensiunilor, UE a amenintat Ankara vineri cu sanctiuni.