Twitter a început să elimine bifa albastră. Papa Francisc, prima victimă: pierde marca de cont verificat

Twitter a început să retragă joi bulinele albastre care atestă autenticitatea contului unui utilizator, iar celebrităţi precum vedeta pop Beyonce şi papa Francisc şi-au pierdut statutul de cont verificat, informează Reuters.

Unele personalităţi, cum ar fi celebrul baschetbalist LeBron James şi scriitorul Stephen King, păstrează în continuare bifa albastră.

Autorul romanului "The Shining", Stephen King, care a afirmat anterior că Elon Musk este o alegere foarte proastă pentru Twitter, a scris: "Contul meu de Twitter spune că mi-am făcut abonament la Twitter Blue. Nu mi-am făcut. Contul meu de Twitter spune că am dat un număr de telefon. Nu am făcut asta".

Musk i-a răspuns printr-un alt mesaj pe Twitter: "Cu plăcere, namaste", însoţit de un emoji cu mâinile împreunate.

Potrivit The Verge, LeBron James, care a spus anterior că nu va plăti pentru un cont verificat, nu a achitat un abonament pentru a-şi păstra bifa albastră.

Într-un alt mesaj, Musk a scris: "Plătesc pentru căteva personalităţi", după care a adăugat "Doar pentru Shatner, LeBron şi King", referindu-se la actorul din filmele "Star Trek", William Shatner, care s-a plâns luna trecută că a fost forţat să plătească ca să-şi păstreze marca de cont verificat.

Printre cei care şi-au pierdut bifa de verificare se numără fostul preşedinte al Statelor Unite Donald Trump, cofondatorul Microsoft Corp Bill Gates şi vedeta de televiziune Kim Kardashian.

După ce Elon Musk a devenit proprietarul Twitter, reţeaua de socializare a schimbat procedura prin care oferă râvnitul statut de cont verificat, acordat anterior unor personalităţi, jurnalişti, directori, politicieni şi organizaţii după verificarea identităţii acestora. Bulina albastră era o marcă a autenticităţii.

Musk a anunţat în noiembrie că Twitter va solicita, în schimbul acordării statutului de cont verificat, plata unui abonament în valoare de 8 dolari pe lună în încercarea de a genera noi surse de venituri în afara publicităţii.

Compania a oferit ulterior bife de verificare în alte culori - auriu pentru afaceri şi gri pentru organizaţii şi oficiali guvernamentali şi multilaterali.

A început totodată să afişeze etichete precum "afiliat statului" şi "generat automat" conturilor care sunt afiliate unui guvern sau unui bot.

Organizaţia neguvernamentală din Statele Unite National Public Radio (NPR) a sistat publicarea de conţinut pe cele 52 de conturi Twitter oficiale ale sale după ce Twitter a etichetat-o "media afiliată statului", iar ulterior "media finanţată de guvern".

Compania publică de televiziune Canadian Broadcasting Corporation (CBC) şi-a oprit de asemenea activitatea pe Twitter şi a intrat într-o dispută cu Musk în legătură cu semnificaţia sintagmei "finanţat de guvern" potrivit Twitter.