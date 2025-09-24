Are dreptate Trump în privința Tylenol-ului? Mesaje mai vechi de la producător care agită spiritele în SUA. "De fapt, nu recomandăm..."

Președintele american Donald Trump a afirmat luni, 22 septembrie, că utilizarea acetaminofenului, principalul ingredient din Tylenol, în timpul sarcinii poate cauza un risc crescut de autism, în ciuda dovezilor limitate care sugerează o legătură.

În timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, Trump a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) va notifica imediat medicii că „recomandă insistent femeilor să limiteze utilizarea Tylenol în timpul sarcinii, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere medical”. De asemenea, el a spus că FDA va actualiza eticheta pentru acetaminofen, scrie publicația nj.com.

„În mod ideal, nu îl iei tot, dar dacă trebuie, dacă nu poți rezista, dacă există o problemă, vei ajunge să o faci”, a spus Trump în timpul discursului său.

În timp ce grupurile de medici au susținut că analgezicul obișnuit este sigur, unii din baza prezidențială fac referire la o postare din 2017 a producătorului.

În luna mai a acelui an, contul Tylenol a postat pe X: „De fapt, nu recomandăm utilizarea niciunuia dintre produsele noastre în timpul sarcinii. Vă mulțumim că v-ați făcut timp să vă exprimați îngrijorările astăzi.”

We actually don't recommend using any of our products while pregnant. Thank you for taking the time to voice your concerns today. — TYLENOL® (@tylenol) March 7, 2017

Doi ani mai târziu, cei de la Tylenol recunoșteau că "nu am testat încă Tylenol pentru utilizare în timpul sarcinii", tot într-o postare pe X.

"Felicitări pentru viitoarea ta adăugare! E atât de încântător! Ar fi minunat să vă contactăm rapid, din moment ce nu am testat încă Tylenol pentru utilizare în timpul sarcinii (și să vedem ce cupoane avem pentru bebeluși!). Sunați-ne când puteți la 1-877-895-3665, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:30 ET, folosind contul dvs. de Twitter".

Congrats on your upcoming addition! SO exciting! It'd be great to touch base real quick since we haven't tested Tylenol to be used during pregnancy (and see what coupons we have for baby!) Call us when you can at ​1-877-895-3665, M-F from 9a-5:30pm ET w/ your Twitter handle ❤️ — TYLENOL® (@tylenol) June 17, 2019

Postarea din 2017, care a început să circule pe rețelele de socializare miercuri dimineață, a pus paharul în vârtejul de nervi al credincioșilor MAGA.

„SFÂNTĂ MĂRÂIE! N-o să vă vină să credeți ce a spus Tylenol în 2017”, a postat contul „MAGA Voice”, adăugând: „Ar fi păcat dacă fiecare liberal ar vedea asta”.

Activistul MAGA, Jack Posobiec, a adăugat un meme în semn de șoc.

Influencerul pro-Trump Joey Mannarino a spus mai întâi că „Aceasta este o postare din 2017”, înainte de a scrie: „Femei liberale, vă rog să luați cât mai multe tablete Tylenol în timpul sarcinii. Dovediți că Trump greșește, bine?”

„Ei bine, ei bine, ei bine, cum sunt platourile...”, a postat gazda media conservatoare Steven Crowder, atașând un meme din sitcom-ul „The Office”.

Katie Miller - consilier politic conservator și soția șefului adjunct de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller - a intervenit și ea: „Președintele Trump are dreptate”.

Tylenol este pe piață de 70 de ani și este recomandat pe scară largă de medici pentru tratarea febrei și a durerilor în timpul sarcinii.

Președintele Colegiului American de Obstetrică și Ginecologie a declarat că noile îndrumări ale lui Trump „nu sunt susținute de întregul corp de dovezi științifice și simplifică periculos cauzele numeroase și complexe ale problemelor neurologice la copii”.

„Sugestiile conform cărora utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii provoacă autism nu sunt doar foarte îngrijorătoare pentru medici, ci și iresponsabile atunci când se ia în considerare mesajul dăunător și confuz pe care îl transmit pacientelor însărcinate, inclusiv celor care ar putea avea nevoie să se bazeze pe acest medicament benefic în timpul sarcinii”, a declarat președintele, Steven J. Fleischman, într-un comunicat.

Alte organizații din domeniul sănătății au remarcat că nu există dovezi concludente noi care să justifice o modificare a îndrumărilor.

Între timp, oficialii administrației au făcut referire la un studiu realizat de Mount Sinai și Universitatea Harvard, publicat în august, care a analizat studiile existente și a concluzionat că administrarea de acetaminofen în timpul sarcinii poate crește riscul de autism și ADHD la copil.

Ce este Tylenol

Tylenol este una dintre cele mai cunoscute mărci de analgezice din Statele Unite și Canada, utilizată pentru reducerea durerii și a febrei. Substanța sa activă este acetaminofenul, cunoscut în afara Americii de Nord sub denumirea de paracetamol – un compus considerat de mult timp drept una dintre opțiunile sigure de tratament pentru femeile însărcinate, a scris Mediafax.

Chiar dacă anumite studii au sugerat o posibilă asociere între expunerea prenatală la paracetamol și un risc crescut de tulburări de dezvoltare, precum autismul, experții avertizează că aceste rezultate sunt inconsistente și nu demonstrează o relație de cauzalitate:

„Nu există dovezi solide sau studii convingătoare care să sugereze o relație cauzală”, a declarat Monique Botha, specialistă în psihologia socială și a dezvoltării, afiliată Universității Durham.

