Prima apariție în instanță a asasinului lui Charlie Kirk, unde a spus doar câteva cuvinte. Procurorul a dezvăluit detalii necunoscute din anchetă VIDEO

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, a apărut pentru prima dată în fața instanței prin videoconferință. Procurorii cer pedeapsa cu moartea, invocând probe ADN, mesaje incriminatoare și un bilet găsit la suspect, care ar fi confirmat intenția de a-l asasina pe liderul apropiat de Donald Trump.

Robinson, care a fost văzut pe un ecran exprimându-se din închisoarea din comitatul Utah unde este deținut, a vorbit doar pentru a-și confirma numele. În rest, a păstrat tăcerea și a părut calm în timpul scurtei audieri.

Judecătorul Tony Graf a citit acuzațiile împotriva lui și a spus că o nouă audiere va avea loc la sfârșitul lunii.

Ținută specială

Robinson nu părea să aibă niciun reprezentant legal și a fost văzut purtând o vestă verde cu bretele, concepută, potrivit The New York Times, pentru a-l împiedica să se autovătămeze. El a dat din cap ușor uneori, dar în cea mai mare parte a timpului a privit fix în față în timp ce judecătorul citea acuzațiile împotriva lui și i-a spus că va numi un avocat care să-l reprezinte.

Audierea în instanță a avut loc după ce procurorii au ținut o conferință de presă mai devreme pentru a anunța că vor solicita pedeapsa cu moartea. Ei au susținut că ADN-ul lui Robinson a fost găsit pe trăgaciul presupusei arme a crimei. De asemenea, sub tastatura sa a fost găsit, potrivit procurorilor, un bilet pe care scria: „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face”, potrivit unui document al procurorilor.

Se presupune, de asemenea, că suspectul i-a cerut colegului său de cameră să șteargă „mesajele incriminatoare” despre crimă și să păstreze tăcerea dacă va fi interogat de poliție. Când colegul său de cameră i-a trimis un mesaj pentru a-l întreba dacă el era „cel care a făcut-o”, Robinson a răspuns: „Da, eu sunt, îmi pare rău”, susțin procurorii. Robinson ar fi scris într-un alt mesaj: „M-am săturat de ura lui. Unele hate-uri nu pot fi negociate”.

De asemenea, el ar fi scris că plănuia împușcarea activistului. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis miercurea trecută la unul dintre mitingurile sale organizate la Universitatea Utah Valley. Activistul politic, un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, a murit după ce a fost împușcat în gât.

Dezvălurile făcute de procuror

Procurorul din Utah, Jeff Gray, a declarat că „factorii agravanți” în cazul uciderii lui Kirk includ faptul că „după toate aparențele, inculpatul l-a vizat pe Charlie Kirk pe baza poziționării sale politice și a făcut acest lucru știind că erau copii prezenți și că aceștia vor fi martori la omucidere”.

Acuzațiile de obstrucționare a justiției se referă la faptul că Robinson a aruncat arma crimei, împreună cu hainele pe care le purta în acel moment. Anchetatorii au vorbit cu rudele lui Robinson și au efectuat o percheziție la casa familiei sale, situată la 385 km sud-vest de locul unde a avut loc asasinatul.

Procurorul a spus că Robinson l-a acuzat pe Kirk de „răspândirea urii” în timpul unei discuții cu tatăl său. De asemenea, el ar fi descris universitatea ca fiind un „loc stupid” ca influencerul să organizeze un eveniment. După crimă, procurorul spune că suspectul a mărturisit părinților săi, când aceștia l-au confruntat, spunându-le că l-a împușcat pe Kirk pentru că „era prea mult rău în el”.

Mama lui Robinson a declarat poliției că fiul ei devenise mai interesat de politică în ultimul timp și „începuse să încline mai mult spre stânga” în ultimul an. Potrivit părinților săi, tânărul de 22 de ani a devenit mai „orientat spre drepturile homosexualilor și transsexualilor”.

Mama lui a mai spus că el începuse o relație cu colegul său de cameră, care era „în proces de tranziție de gen”, ceea ce a dus la „discuții” cu tatăl său, care avea opinii politice foarte diferite. Robinson ar fi scris într-un alt mesaj adresat colegului său de cameră că „de când Trump a ajuns la putere, (tatăl său) a devenit un susținător înfocat al mișcării MAGA”. Procurorul a refuzat să răspundă dacă Robinson l-ar fi vizat pe Kirk pentru opiniile sale anti-transgender. Kirk a fost împușcat în timp ce răspundea la o întrebare care se referea la împușcăturile în masă, violența cu arme de foc și persoanele transgender.

Faptul că ar fi avut o relație amoroasă cu colegul său de cameră, iar acesta ar fi fost transsexual nu a fost confirmat oficial. În schimb, procurorul Gray a confirmat că acesta a cooperat cu anchetatorii.

Ce mesaje trimitea Robinson, în timp ce era căutat de poliție

The Associated Press scrie că partenerul lui Robinson părea șocat în schimbul de mesaje pe care l-au avut după împușcături, potrivit documentelor judiciare, întrebându-l pe Robinson „de ce a făcut-o și de cât timp plănuia asta”. De asemenea, Robinson era îngrijorat că va pierde pușca bunicului său și a menționat de mai multe ori în mesaje că ar fi vrut să o ia. Într-un schimb de mesaje cu partenerul său, făcut public de autorități, Robinson a scris:

„Plănuisem să-mi iau pușca din locul unde o ascunsesem la scurt timp după aceea, dar cea mai mare parte a acelei părți a orașului a fost blocată. Este liniște, aproape suficient pentru a ieși, dar mai este un vehicul care zăbovește”. Apoi a scris: „Voi încerca să o recuperez din nou, sper că au plecat. Nu am văzut nimic care să indice că au găsit-o”. După aceea, a trimis mesajul: „Pot să mă apropii de ea, dar este o mașină de poliție parcată chiar lângă ea. Cred că au verificat deja locul acela, dar nu vreau să risc”.

Nu este clar la cât timp după împușcături Robinson a trimis aceste mesaje. „Sincer să fiu, speram să păstrez acest secret până la moartea mea. Îmi pare rău că te-am implicat”, i-a scris într-un alt mesaj partenerului său, după care i-a cerut să șteargă mesajele. Gray a refuzat să spună dacă partenerul lui Robinson ar putea fi acuzat sau dacă altcineva ar putea fi acuzat.

Mama lui Robinson și-a recunoscut fiul când autoritățile au publicat o fotografie a suspectului, iar părinții lui l-au confruntat, moment în care Robinson a spus că vrea să se sinucidă, a spus Gray. Familia l-a convins să se întâlnească cu un prieten de familie, un șerif adjunct pensionat, care l-a convins pe Robinson să se predea, a mai spus procurorul. Robinson a fost arestat joi seara în apropiere de St. George, comunitatea din sudul statului Utah unde a crescut, la aproximativ 390 de kilometri de locul unde a avut loc împușcătura.

Watching Tyler Robinson be read his charges, I can’t help but notice he got a turtle shell on, looks like he’s on suicide watch. pic.twitter.com/c54mdwLUud — SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) September 17, 2025

