Atacatorul lui Charlie Kirk va fi judecat în civil, pentru a i se respecta dreptul la prezumția de nevinovăţie. Ce pedeapsă riscă Tyler Robinson VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:30
192 citiri
Atacatorul lui Charlie Kirk va fi judecat în civil, pentru a i se respecta dreptul la prezumția de nevinovăţie. Ce pedeapsă riscă Tyler Robinson VIDEO
Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk FOTO: Fox News

Un judecător l-a autorizat pe presupusul asasin al influencerului trumpist Charlie Kirk, Tyler Robinson, să compară în ţinută civilă şi nu în uniformă de deţinut în restul procedurii judiciare, relatează AFP.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, riscă pedeapsa cu moartea cu privire la asasinarea portavocei tineretului trumpist la 10 septembrie, în timpul unei dezbateri în aer liber, într-un campus universitar în statul Utah (vest).

Avocaţii tânărului au argumentat că judecarea acestuia în uniformă de deţinut - în acest dosar urmărit masiv în Statele Unite - riscă să influenţeze viitorii juraţi din viitorul proces împotriva sa.

”Dreptul domnului Robinson la prezumţia de vinovăţie prevalează inconvenientului uşor de a permite o ţinută civilă, iar domnul Robinson va trebui să fie îmbrăcat ca cineva care se presupune că este nevinovat”, a stabilit în hotărâre judecătorul însărcinat cu dosarul, Tony Graf.

”Cazul a generat o atenţie publică şi mediatică extraordinară”, argumentează el.

”Imagini cu domnul Robinson în ţinută de deţinut sunt susceptibile să circule larg şi să influenţeze potenţialii juraţi”, exlică el.

Cătușe

Având în vedere gravitatea acuzaţiilor formulate împotriva lui Tyler Robinson, judecătorul a refuzat însă ca acesta să fie judecat fără cătuşe.

El urmează să fie imobilizat în timpul înfăţişărilor la tribunal, însă presa nu va putea să difuzeze fotografii sau înregistrări video cu tânărul încătuşat, pentru a-i respecta astfel prezumţia de nevinovăţie.

Suspectul, care nu a anunţat încă dacă va pleda vinovat sau nu, urmează să se înfăţişeze personal la tribunal pentru prima oară la viitoarea audiere, stabilită la 16 ianuarie.

Luni, el a asistat la audiere prin videoconferinţă din închisoare.

Potrivit anchetei, Tyler Robinson l-a asasinat pe Charlie Kirk pentru că nu suporta ”ura” pe care acesta o vehicula.

Crescut de către părinţi republicani şi mormoni, tânărul a mărturisit omorul în SMS-uri trimise persoanei transgen împreună cu care locuia cu chirie şi cu care avea o relaţie amoroasă.

”Mă săturasem de ura sa. Există o anumită ură cu care nu putem negocia”, i-a scris el.

Charlie Kirk - o figură controversată în Statele Unite - era un creştin naţionalist în vârstă de 31 de ani, care a contribuit larg la dezinformarea cu privire la alegerile prezidenţiale din 2020.

Preşedintele american Donald Trump contestă în continuare rezultatul acestui scrutin.

Charlie Kirk poza ca apărător aprig al ”familiei tradiţionale” şi era foarte critic cu lesbienele, gay-ii, bisexualii şi transsexualii.

Partidul lui Javier Milei a câștigat detașat alegerile parlamentare din Argentina. „O victorie surprinzătoare”
Partidul lui Javier Milei a câștigat detașat alegerile parlamentare din Argentina. „O victorie surprinzătoare”
Partidul preşedintelui ultraliberal argentinian Javier Milei a câştigat cu o largă majoritate alegerile legislative de la jumătatea mandatului, duminică, 26 octombrie, cu puţin peste 40% din...
Incoerența lui Donald Trump în raport cu Rusia și războiul din Ucraina. Cum arată un maraton de „încheiat” războaie și restabilit pacea cu orice preț
Incoerența lui Donald Trump în raport cu Rusia și războiul din Ucraina. Cum arată un maraton de „încheiat” războaie și restabilit pacea cu orice preț
Discuțiile legate de o viitoare pace în Ucraina bat din nou pasul pe loc. Summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta, peste două...
#Tyler Robinson, #charlie kirk, #charlie kirk impuscat, #asasinat politic, #prezumtie vinovatie, #Donald Trump presedinte SUA , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi24.ro
Directoarea medicala al Spitalului Judetean Buzau a murit in timpul garzii. Stefania Szabo avea 37 de ani
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, explică ce s-ar putea întâmpla cu reforma pensiilor magistraților la o nouă analiză a CCR
  2. Cum distrug știrile false încrederea în branduri. Concluziile surprinzătoare ale cercetătorilor de la UBB
  3. După ce li s-a mărit norma didactică, profesorii ar putea primi bani mai mulți. Ce a anunțat ministrul Educației despre plata cu ora
  4. Atacatorul lui Charlie Kirk va fi judecat în civil, pentru a i se respecta dreptul la prezumția de nevinovăţie. Ce pedeapsă riscă Tyler Robinson VIDEO
  5. Zelenski susține că sancțiunile SUA ar putea costa Rusia 5 miliarde de dolari lunar
  6. Schimbări la vizitele la Palatul Cotroceni, după ce a fost deschis de Ilie Bolojan. Cât costă biletele
  7. Probleme grave de personal de la Spitalul Județean Buzău, dezvăluite de manager: „E nevoie de medici cardiologi, urgentiști, ATI, radiologi, neurologi, interniști, diabetologi, endocrinologi, neonatologi, de recuperare medicală”
  8. Postarea virală a unui român stabilit în Spania. Ce sfat are pentru cei care se gândesc să se mute acolo. „Dacă vreți bani mulți, nu veniți!”
  9. Cum era medicul Ștefania Szabo în ultimele zile înainte să fie găsită moartă în spital. „Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat”
  10. Germania: Pregătirea elevilor pentru scenarii de război?