Dezvăluirea cutremurătoare a lui Tyson Fury, despre soția sa: ”Când m-am întors, am primit confirmarea inevitabilă că a dispărut”

Tyson Fury a dezvăluit că soţia sa, Paris, a suferit un avort spontan în şase luni de sarcină şi că a aflat adevărul abia cu o seară înainte de a pierde meciul de unificare pentru titlul mondial la categoria grea împotriva lui Oleksandr Usyk, în mai, relatează The Guardian.

Fury a subliniat că pierderea copilului lor nu ar trebui să fie folosită pentru a ascunde faptul că Usyk a câştigat meciul şi că principala sa preocupare a fost că nu a putut fi alături de soţia sa. „Ea a pierdut copilul în vinerea luptei, ceea ce a fost destul de greu”, a declarat Fury.

„Nu caut scuze, dar era însărcinată în şase luni. Nu este ca un mic avort spontan la început. Trebuie să dai naştere fizic unui copil mort, pe cont propriu, în timp ce soţul tău este într-o ţară străină. Nu am putut fi acolo pentru ea, în acel moment, şi asta este greu pentru mine”, a spus el.

Meciul lor revanşă va avea loc la Riad, Arabia Saudită, pe 21 decembrie.

Fury a recunoscut că, chiar înainte de a primi vestea cutremurătoare a avortului spontan, a început să se teamă de ce e mai rău.

„Când a spus că nu poate veni, am ştiut că este o problemă. De obicei, ea vine în săptămâna luptelor, dar a avut hipertensiune şi nu a putut veni. Am întrebat-o ce s-a întâmplat şi să îmi spună, dar nu a vrut. Aşa că am ştiut că era ceva rău”, a precizat Fury.

Vorbind liniştit şi calm, el s-a repetat. „Am ştiut. Ştiam că există o problemă. I-am spus fratelui meu: „A pierdut acel copil”. Ea nu mi-a spus niciodată că a pierdut copilul, dar eu ştiam. Când m-am întors, am primit confirmarea inevitabilă că a dispărut, dar ea a ţinut asta pentru ea”.

Fury a adăugat că Turki Alalshikh, preşedintele General Entertainment Authority, s-a oferit să o ducă pe soţia boxerului la Riad. „Turki ne-a oferit un avion privat a spus că va aduce medicul cu ea. Dar când am aflat că nu poate zbura, am ştiut că există o mare problemă.”

Referindu-se la calvarul soţiei sale, Fury a spus: „Să treci prin asta de unul singur nu este bine”.

El a reiterat că tragedia lor personală nu ar trebui să fie legată de înfrângerea în faţa lui Usyk. „Nu este o scuză - la naiba, nu. Eu sunt un om de onoare. Fac ceea ce trebuie să fac atunci când sunt în ring. Nu mă gândesc la astfel de lucruri atunci când sunt în acea luptă. Nimic din afara ringului nu contează, nu există nicio emoţie. Te gândeşti la toate lucrurile astea după aceea”.

Un Fury vizibil emoţionat, care are deja şapte copii cu Paris, a confirmat că au pierdut un băieţel: „Am avut avorturi spontane înainte şi, se întâmplă. Vom mai avea copii? Nu ştiu dacă ea a revenit la normal de la asta. Este nevoie de mult timp pentru a trece peste asta. Dar gata cu chestiile astea morbide acum, pentru că o să izbucnesc în plâns”.

