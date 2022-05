Boxerul Tyson Fury face victime și în vacanță: s-a enervat pe un taximetrist care nu l-a luat în mașină VIDEO

Britanicul Tyson Fury, care și-a anunțat recent retragerea din box, apare într-un clip video în care abia se ține pe picioare și lovește cu piciorul într-un taxi.

Tyson Fury (33 de ani) este într-o vacanță "bahică" la Cannes alături de tatăl lui John și de câțiva prieteni.

Abia ținându-se pe picioare, Tyson Fury a fost filmat cum lovește cu piciorul într-un taxi pentru că taximetristul a refuzat să îi ia. Tatăl său John încearcă să îl stăpânească pe cel autoproclamat Gipsy King.

La 23 aprilie, Tyson Fury l-a pus la podea pe compatriotul său Dillian Whyte cu un upercut violent de dreapta, în repriza a şasea a meciului pentru centura WBC, care a avut loc pe Stadionul Wembley, în faţa a 94.000 de spectatori, o asistenţă record în Marea Britanie după Al Doilea Război Mondial la un meci de box.

Fury, 33 de ani, şi-a păstrat centura mondială WBC la categoria grea şi a anunţat că se retrage.

Britancul are 32 de victorii, din care 23 înainte de limită, un meci la egalitate şi nicio înfrângere.

A fan caught Tyson Fury on camera kicking a taxi after the superstar boxer had one too many drinks on a night out on holiday, with his dad John. @THEDONYB pic.twitter.com/6m3YxkrXys