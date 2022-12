Box: Tyson Fury şi-a făcut KO adversarul! 60.000 de oameni au văzut meciul pe arena lui Tottenham VIDEO

Pugilistul britanic Tyson Fury şi-a păstrat centura WBC la categoria grea, învingându-l pe compatriotul său Derek Chisora, prin KO în runda a 10-a, sâmbătă, la Londra.

Fury, 34 de ani, l-a învins pe Chisora, 38 de ani, pentru a treia oară în trei meciuri, după cele din 2011 şi 2014.

Victoria sa nu a fost nicio clipă pusă la îndoială, în faţa a 60.000 de spectatori adunaţi pe stadionul echipei Tottenham Hotspur, din nordul Londrei.

Tyson Fury is still the baddest man on the planet

