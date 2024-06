Mort de beat! Tyson Fury, filmat în ipostaze jenante VIDEO

Tyson Fury a petrecut cu prietenii și a ajuns clătinându-se în stradă. El a căzut și s-a lovit cu capul de un stâlp de iluminat.

Momente jenante cu legendarul boxer Tyson Fury, 35 de ani. După ce a petrecut cu prietenii într-un bar din Morecambe, Fury a fost escortat afară de oamenii de ordine din bar pentru că era prea beat.

Ajuns în stradă, Tyson Fury a căzut în genunchi și s-a lovit cu capul de un stâlp de iluminat.

Are programată revanșa în decembrie

Pugilistul ucrainean Oleksandr Usik îl va înfrunta din nou pe britanicul Tyson Fury, pe care l-a învins recent, pe data de 21 decembrie la Riad, au anunţat, miercuri, organizatorii galei, citaţi de AFP.

"Revanşa între campionul incontestabil Oleksandr Usik şi campionul Tyson Fury este prevăzută pentru 21 decembrie 2024, în timpul festivalului Riad Season", a anunţat Turki Alalshikh, preşedintele General Entertainment Authority pe contul de X (ex-Twitter).

Oleksandr Usik l-a învins la puncte, pe 19 mai, pe Tyson Fury, într-un meci având ca miză unificarea titlurilor mondiale la categoria grea, disputat la Riad.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7