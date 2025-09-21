Înjunghiat de interlopi. Panică în familia manelistului Tzancă Uraganu

Înjunghiat de interlopi. Panică în familia manelistului Tzancă Uraganu
Panică în familia lui Tzancă Uraganu. Cumnatul manelistului a fost înjunghiat la ordinul unui cunoscut interlop.

Tzancă Uraganu, pe numele real Andrei Velcu, trece prin momente dificile, alături de soția sa, Lambada. Frații Lambadei sunt în plin conflict cu un clan mafiot.

Cum ar fi pornit conflictul dintre interlopi și legătura cu Tzancă Uraganu

Interlopul Gărdiță ar fi revenit urgent în România, din Irlanda, pentru a „gestiona” un conflict mai vechi, cu Octavian Stoica, poreclit Benone Al Capone, unul dintre liderii lumii interlope din Roșiorii de Vede. Conflictul dintre cei doi interlopi ar fi apărut pe fondul unor „afaceri” gestionate în Irlanda. Pentru a-și regla conturile, cei doi ar fi trebuit să se întâlnească față în față, pe 18 august, acasă.

Potrivit surselor Gândul, Gărdiță și Prințu au fost surprinși în proximitatea hotelului RIN, din Sectorul 4, de oamenii lui Benone Al Capone, care ar fi dat ordin subalternilor săi să-l înjunghie pe rival. Astfel, 22 de persoane înarmate cu arme albe, din Teleorman, înarmate cu săbii, cuțite și bâte, i-ar fi atacat pe cei doi frați. Gărdiță a reușit să scape, însă Prințu a ajuns pe targă, la urgențe. Polițiștii de la Secția 26 ar fi intervenit la timp, înainte ca un masacru să se producă.

