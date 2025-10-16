Campioana României, eșec dramatic în cupele europene, după o repriză dezastruoasă

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 09:16
Campioana României, eșec dramatic în cupele europene, după o repriză dezastruoasă
U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă la limită de echipa poloneză Slask Wroclaw, cu 94-93 (22-24, 16-26, 32-23, 24-20), miercuri seara, în deplasare, într-o partidă din Grupa A a competiției masculine de baschet EuroCup.

Campioana României a făcut o primă repriză foarte bună și avea la pauză avans de 12 puncte (50-38), însă a urmat o a doua jumătate slabă. Cu două minute înainte de final, Slask conducea cu 94-86, dar ''U'' a înscris ultimele șapte puncte ale meciului, însă nu a obținut nimic.

Cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Mihai Silvășan au fost Daron Russell, cu 21 puncte, 8 recuperări, 15 pase decisive, Trey Woodbury, cu 20 p, 3 rec, Mitchell Creek, cu 18 p, 3 rec, Dusan Miletic, 13 p, 13 rec.

De la Slask, antrenată de letonul Ainars Bagatskis (ex-CSO Voluntari), s-au remarcat Stefan Djordjevic, 19 p, 8 rec, Noah Kirkwood, 15 p, 7 rec, 3 pd, Kadre Gray (ex-CS Vâlcea), 14 p, 3 rec, 6 pd, Jakub Niziol, 14 p, 6 rec, 6 pd.

Marți, în celelalte meciuri din grupă, Cedevita Olimpija Ljubljana a dispus de Aris Salonic Betsson cu 80-59, iar Veolia Towers Hamburg a pierdut acasă cu 85-106 meciul cu Bahceșehir College Istanbul.

Miercuri se mai dispută partidele Umana Reyer Venezia - Neptunas Klaipeda și BAXI Manresa - Hapoel Bank Yahav Ierusalim.

În etapa a patra, pe 22 octombrie, U-BT Cluj-Napoca va juca acasă cu Umana Reyer Venezia.

