Dramatism rar în meciul campioanei României. Ce s-a întâmplat în ultima secundă

Jucătorii de la U-BT Cluj-Napoca. Foto: Facebook / U-BT Cluj-Napoca

Campioana U BT Cluj a învins dramatic miercuri, pe teren propriu, formaţia Umana Reyer Veneţia, scor 103-102 (56-44, 89-89), în etapa a IV-a din grupa A a BKT EuroCup. La meciul din BT Arena au asistat 7.962 spectatori.

Principalii marcatori ai partidei au fost Molinar 22 puncte, Russell 18, Guzman 17, Miletic 17, Creek 16, pentru U BT Cluj, respectiv Cole 20, Parks 18, Wiltjer 14, Horton 13, pentru echipa italiană.

Meciul a fost decis cu o jumătate de secundă înainte de final, prin două aruncări libere reuşite de Iverson Molinar, care a adus victoria pentru campioana României.

În etapa a IV-a s-au mai jucat Neptunas Klaipeda – Towers Hamburg 97-88, Aris Salonic – BAXI Manresa 79-86 şi Hapoel Ierusalim – Slask Wroclaw 86-69, ultima dispută fiind între Bahceşehir – Cedevita.

În primele etape, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 90-98 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 cu Neptunas Klaipeda şi 93-94 cu Slask Wroclaw.

Campioana României va disputa următoarea partidă din grupă în 28 octombrie, în deplasare, cu Towers Hamburg.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

Ads