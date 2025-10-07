Victorie entuziasmantă. Campioana României a revenit miraculos în cupele europene

Campioana U BT Cluj a învins marţi, în deplasare, formaţia lituaniană Neptunas Klaipeda, scor 107-102 (48-58), în meci contând pentru etapa a II-a din grupa A a BKT EuroCup. Gazdele au condus şi la 17 puncte, dar au cedat pe final în faţa campioanei României, care l-a avut în prim-plan pe Daron Russell, cu 37 de puncte.

Principalii marcatori ai partidei au fost Tarolis 23 puncte, Velicka 19, Cleary 10, Lomasz 10, pentru gazde, respectiv Russell 37, Creek 18, Guzman 15, Mensah 15, pentru U BT Cluj. Donatas Tarolis, cel mai bun marcator al celor de la Neptunas, a fost campion cu U BT Cluj, în 2021, iar în Liga Naţională a mai jucat la CSM Oradea.

U BT Cluj a înregistrat primul succes din grupa A, după ce în prima etapă a cedat pe teren propriu, cu formaţia turcă Bahceşehir College Istanbul, scor 90-98.

În etapa a II-a mai sunt programate meciurile: Bahceşehir – Umana Reyer Veneţia, Aris Salonic – Towers Hamburg, Hapoel Ierusalim – Cedevita, Baxi Manresa – Slask Wroclaw.

În 15 octombrie, campioana României va juca tot în deplasare, cu Umana Reuer Veneţia.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

În 11 octombrie, U BT Cluj va debuta, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică, în deplasare, cu formaţia slovenă KK Krka. Din grupa A mai fac parte echipele Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

