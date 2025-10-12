Victorie uriașă pentru campioana României, la debutul în Liga Adriatică. Echipa nu mai joacă deocamdată în liga internă

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 10:10
Jucătorii de la U-BT Cluj-Napoca. Foto: Facebook / U-BT Cluj-Napoca

Campioana U BT Cluj a obţinut victoria sâmbătă, în deplasare, cu formaţia slovenă KK Krka Novo Mesto, scor 85-83 (40-36, 77-77), după prelungiri, în primul meci din Liga Adriatică pentru o echipă din România. U BT Cluj joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a Europei.

Coşul victoriei pentru campioana României a fost marcat cu 32 de secunde înainte de final de către căpitanul Patrick Richard.

Principalii marcatori ai partidei au fost Bailey 29 puncte, Smrekar 21, Mathon 20, pentru gazde, respectiv Creek 19, Richard 12, Russell 12, Miletic 12, pentru U BT Cluj.

În etapa a II-a din grupa A s-au mai disputat, tot sâmbătă, partidele KK Split – Partizan Belgrad 81-86 şi FMP Belgrad – SC Derby Podgorica 87-80. Duminică se joacă meciul KK Borac Čačak – Dubai Basketball.

Fiind o grupă cu 9 echipe, în prima etapă, U BT Cluj a ”stat”, iar în următoarea dispută va evolua tot în deplasare, cu Dubai Basketball (19 octombrie).

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Primele patru clasate în cele două grupe vor forma Top 8, cu punctele obţinute anterior şi cu meciuri încrucişate, pentru calificarea în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”.

Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

În BKT EuroCup, campioana României joacă în grupa A, având după două etape un eşec şi o victorie.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

