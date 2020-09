EXCLUSIV Un dinamovist lasa proiectul spaniolilor si merge in Liga 2 sa se bata la promovare

Antrenorul va merge in Liga 2 sa se bata la promovare.Conform surselor Ziare.com, Gigi Multescu este alesul presedintelui Universitatii Cluj, Daniel Stanciu, pentru a-l inlocui pe Adrian Falub in functia de antrenor al echipei ardelene.Prima optiune a conducatorilor clujeni a fost Edi Iordanescu, insa fostul antrenor al Mediasului a refuzat propunerea de a merge in liga secunda.Gigi Multescu s-a mai luptat la promovare in Liga 2, in urma cu un an si jumatate, dar nu a reusit sa intre in Liga 1 cu Petrolul.