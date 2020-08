Se schimba sistemul si in Liga 2. Va fi spectacol cu play-off si play-out. U Craiova, Rapid, Petrolul, U Cluj lupta pentru promovare

in prima parte a sezonului, 20 de echipe vor juca 19 etape. Primele 6 clasate vor juca, apoi, un play-off, tur-retur, unde primele doua echipe vor promova direct in Liga 1 , iar locurile 3 si 4 vor merge la baraj.Restul de 14 echipe vor juca un play-out cu doua serii, unde meciurile se vor juca intr-o singura mansa. Ultimele doua echipe clasate vor retrograda in Liga 3, iar penultima echipa, din fiecare serie, va juca un baraj de mentinere in Liga 2.Echipele participante in Liga 2CS MioveniTurrisMetaloglobusSCM Gloria BuzauFarul ConstantaACS Viitorul Pandurii Targu JiuASU Politehnica TimisoaraDunarea CalarasiRipensia TimisoaraUniversitatea ClujCSM ResitaConcordia ChiajnaCsikszeredaAerostar BacauUnirea SloboziaCSM SlatinaU Craiova 1948 SAComuna ReceaPandurii Targu Jiu nu a primit licenta pentru Liga 2, insa gorjenii au facut apel si este posibil ca in viitorul sezon sa fie 21 de echipe.