Se schimba clasamentul in Liga 2 dupa ce U Cluj a pierdut la "masa verde" meciul cu Farul

Clubul Universitatea Cluj s-a declarat dezamagit de decizie, printr-un comunicat postat pe site-ul oficial: FC Universitatea Cluj a luat nota cu dezamagire de decizia Federatiei Romane de Fotbal de a acorda clubului Farul Constanta toate cele trei puncte in partida care trebuia sa se dispute in data de 2 decembrie pe Cluj Arena, dar la care adversarii nostri nu s-au prezentat, invocand un focar de COVID-19 care nu s-a mai confirmat ulterior.Comisia de Etica si Disciplina a FRF a respins, miercuri, plangerea clubului nostru in acest caz, in ciuda dovezilor si argumentelor aduse de FC Universitatea Cluj privind modul in care Farul Constanta s-a folosit, intr-o totala lipsa de fair play, de contextul pandemic pe care il traversam pentru a obtine trei puncte la masa verde, fara a se prezenta la Cluj-Napoca."Respinge plangerea AS FC Universitatea Cluj, ca neintemeiata. Admite sesizarea Departamentului de Competitii a FRF In baza art. 79/9 coroborat cu Principiul 4 din Principiile de desfasurare a competitiilor in sezonul 2021/2021 cu aplicarea art. 34 din RD, clubul AS FC Universitatea Cluj se sanctioneaza cu Forfait (3-0 in favoarea AFC Farul Constanta)", este decizia seaca a Federatiei, in spatele careia se ascunde o totala lipsa de respect pentru spiritul competitiei, fata de suporteri si de fotbalul jucat pe teren.In urma acestei decizii, "U" ajunge pe pozitia a 10-a in clasamentul Ligii a II-a.Acesta este cea mai recenta dintr-o mai lunga serie de decizii luate impotriva FC Universitatea Cluj - trei doar in ultimele opt zile! - care au influentat, in defavoarea clubului nostru, lupta pentru locurile de play-off si ne-au impiedicat sa ajungem in semifinalele Cupei Romaniei:16.02.2021 - FRF anuleaza rezultatele echipei Turris Turnu Magurele, in urma retragerii acesteia din campionat . FC Universitatea Cluj pierde trei puncte in clasament.03.03.2021 - FC Universitatea Cluj vs. Viitorul Pandurii Targu Jiu ( Cupa Romaniei ): Arbitrul dicteaza un penalty inexistent pentru oaspeti, apoi ignora un fault grosolan asupra lui Acka in careul echipei din Targu Jiu, la care se impunea penalty, pentru ca imediat sa ii arate cartonasul rosu fundasului nostru Srghian Luchin, influentand decisiv rezultatul partidei.08.03.2011 - Comuna Recea vs. FC Universitatea Cluj (Liga 2): Arbitrul fluiera eronat un penalty impotriva echipei noastre si viciaza rezultatul final al partidei.10.03.2011 - Comisia de Etica si Disciplina a FRF decide ca FC Universitatea Cluj sa piarda partida cu Farul Constanta, la care adversarul nu s-a prezentat".Dupa aceasta decizie, Farul a urcat pe locul 5 in Liga 2.