A murit un membru fondator al formaţiei UB40. Artistul a luptat o perioadă lungă cu cancerul

Colegii săi au transmis că sunt „bulversaţi” de vestea despre „tovarăşului nostru, frate, fondator al legendarului UB40”.Ei au precizat că a suferit „o lungă şi eroică luptă cu cancerul”.El a suferit o operaţie de îndepărtare a unei tumori la creier în 2019 şi a mai avut o intervenţie chirugicală la începutul acestui an.Travers a fost o parte esenţială a grupului UB40 în calitate de saxofon, aranjator şi textier.Grupul, din Birmingham, a cunoscut succesul în 1980 cu „Food For Thought”, primul lor single în Top 10 din Marea Britanie, înainte de „I Think It's Going to Rain Today”, „One in Ten” şi coverurile „Red Red Wine” şi „I Got You Babe”.În total, ei au înregistrat 39 de 40 de single-uri din Marea Britanie şi 28 de 40 de albume şi au vândut 100 de milioane de albume în întreaga lume.„Cu imensă tristeţe anunţăm trecerea în nefiinţă a tovarăşului, fratelui, membrului fondator al UB40 şi legendei muzicale Brian David Travers'', scriu membrii formaţiei.Au fost nominalizaţi la patru premii Grammy şi au fost nominalizaţi la premiul Brit pentru cel mai bun grup britanic în 1984.