Cum distrug știrile false încrederea în branduri. Concluziile surprinzătoare ale cercetătorilor de la UBB

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:40
O echipă de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca atrage atenția asupra unui fenomen cu efecte profunde asupra economiei digitale: modul în care știrile false influențează percepția consumatorilor asupra brandurilor. Studiul, publicat recent în revista internațională Computers in Human Behavior (Elsevier), oferă o perspectivă actuală asupra relației dintre dezinformare, marketingul online și încrederea publicului.

Cum afectează știrile false comportamentul consumatorilor

Cercetarea, realizată la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB, a analizat răspunsurile a 497 de utilizatori români activi în social media, cu vârste între 18 și 34 de ani. Concluziile arată că dezinformarea legată de produse sau servicii, răspândită în special pe platforme precum Facebook, Instagram și TikTok, poate genera o reacție de respingere din partea consumatorilor.

„Știrile false despre produse sporesc cinismul și erodează încrederea oamenilor în branduri și în publicitatea digitală”, se arată în raport. Expunerea repetată la astfel de conținuturi alimentează nemulțumirea și îi determină pe utilizatori să transmită opinii negative în mediul online, afectând reputația companiilor.

Datele oferite de platforma Statista confirmă amploarea fenomenului: în 2025, românii petrec, în medie, peste patru ore pe zi în rețelele sociale, acestea devenind principala sursă de informare pentru majoritatea tinerilor.

Influencerii credibili și reclamele autentice, arme împotriva dezinformării

Studiul subliniază totuși că efectele negative ale știrilor false pot fi diminuate prin campanii publicitare bazate pe transparență și autenticitate. Publicitatea prin influenceri joacă un rol esențial atunci când aceștia sunt percepuți ca fiind onești, profesioniști și apropiați de valorile publicului.

„Influencerii credibili, percepuți ca experți și autentici, pot consolida încrederea consumatorilor și pot reduce cinismul generat de dezinformare”, arată autorii cercetării. În același timp, reclamele clare, informative și relevante pot contribui la reconstrucția încrederii pierdute, transformând brandul într-o sursă de stabilitate într-un mediu plin de incertitudini.

Pentru specialiștii în marketing, implicațiile sunt evidente: succesul unei campanii nu mai depinde doar de buget sau de creativitate, ci de capacitatea brandului de a transmite onestitate și consecvență. Campaniile care oferă informații utile, soluții reale și o conexiune emoțională autentică sunt mai eficiente decât mesajele strict comerciale.

„Dezinformarea din mediul online a transformat radical regulile jocului în marketing. Încrederea a devenit o resursă volatilă, iar o știre falsă, propagată viral, poate pune sub semnul întrebării chiar și cel mai puternic brand. Dacă înainte brandurile vindeau promisiuni, astăzi contează modul în care le respectă. Rezultatele noastre evidenţiază un adevăr adesea ignorat în promovarea online, şi anume că încrederea oamenilor nu se cumpără, ci se construieşte şi este cea mai preţioasă resursă pe care o poate avea o organizaţie”, a declarat Gabriela Sterie, coautoare a studiului și doctorandă în marketing la UBB.

