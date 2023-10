Universitatea din Transilvania cu trei nominalizări de domenii academice în clasamentul Shanghai

Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca este prezentă în clasamentul Shanghai cu trei nominalizări de domenii academice - Ştiinţa şi Ingineria Energiei, Matematică şi Ecologie.

"Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este prezentă din nou, cu trei nominalizări, în clasamentul Shanghai pe domenii academice dat publicităţii vineri, 27 octombrie 2023 (alături de alte universităţi româneşti care au câte 1, 2 sau 3 prezenţe). În noul ranking UBB este prezentă în intervalul 201-300 în ştiinţa şi ingineria energiei, fiind singura universitate din România prezentă în acest domeniu de studii şi îmbunătăţindu-şi performanţa de anul trecut, când a fost prezentă în intervalul 301-400", se arată într-un comunicat transmis vineri de reprezentanţii UBB.

De asemenea, UBB ocupă poziţia 201-300 în matematică, fiind prima în România, alături de Universitatea din Bucureşti (alte 4 universităţi româneşti mai sunt incluse în acest ranking). Şi în acest domeniu, UBB a urcat faţă de anul trecut, când a fost a doua din ţară, fiind prezentă în intervalul 301-400.

În plus, în domeniul Ecologie, UBB are în acest an aceeaşi poziţionare ca în 2022, în intervalul 401-500, fiind singura universitate din România prezentă în acest domeniu.

Ads

"Rezultatele clasamentului Shanghai pe domenii în România confirmă ceea ce spuneam când România a ajuns să nu aibă nicio universitate în clasamentul Shanghai global, şi anume că universităţile care se pot profila foarte bine la nivel global sunt mai ales cele din sau cu zonele bio-medicale. Într-adevăr, exceptând poate contribuţiile UBB la ştiinţa şi ingineria energiei şi la matematică (aici şi ale altor universităţi româneşti), celelalte prezenţe româneşti sunt strâns legate, direct sau conex, mai ales cu zonele bio-medicale. Aşadar, de la universităţi cu astfel de componente şi cu un număr mare de angajaţi în aceste domenii putem spera o revenire mai rapidă a României în clasamentul Shanghai, UBB urmând, aşa cum am anunţat, să se dezvolte, la rândul ei, în această direcţie. Sigur, revenind la clasamentul pe domenii, asta nu scuteşte toate domeniile relevante să facă eforturi pentru a fi poziţionate în acest clasament pe domenii.

În fine, din păcate, clasamentul Shanghai include şi publicaţii din unele zone 'open science' şi cu indicatori scientometrici (ex. factor de impact) criticaţi internaţional şi în România, astfel încât trebuie înţeles în acest context, în care, ca semnatari ai strategiei COARA a Comisiei Europene, semnalăm că trebuie să înţelegem că rankingurile sunt demersuri informative utile, dar nu reflectă complet complexitatea unei universităţi şi că acestea trebuie văzute doar prin această logică", a declarat rectorul UBB, prof univ dr Daniel David, citat în comunicat.

Ads