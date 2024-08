Cât mai câștigă un șofer Uber. "Mă apuc și eu în cazul ăsta, chiar dacă am făcut ani și ani de studii superioare"

În România, curiozitatea legată de câți bani câștigă alții este destul de răspândită și adesea reflectă un interes general pentru situația financiară a persoanelor din jur. Această curiozitate se manifestă prin întrebări frecvente despre salariile colegilor, veniturile vedetelor sau câștigurile din diverse domenii profesionale. Fenomenul poate fi explicat prin dorința de comparație socială, de a înțelege standardele de trai și de a evalua propria poziție economică în raport cu alții.

Tema veniturilor este de interes și în mediul online. Recent, un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție despre câștigurile șoferilor Uber.

"Face 13k RON net pe lună"

Acesta a explicat că vrea să verifice informația primită după o discuție cu un prieten care este șofer Uber și Bolt, după ce acesta i s-a lăudat cu câștigurile generoase.

"Zilele trecute discutam cu un prieten care face Uber (+Bolt) într-un oraș mare din țară și îmi spunea cu nonșalanță că el iese la stradă zilnic și face 13k RON net pe lună. Fiind o persoană mai diplomată nu i-am zis nimic pe moment, l-am lăsat cu ale lui gândindu-mă că probabil doar se laudă.

Totuși, voiam să întreb pe aici dacă este careva familiarizat cu lucrul la Uber deoarece mie îmi da cu virgulă, știind deja situația din US unde au scăzut remarcabil veniturile șoferilor dar și situația din țara noastră, unde salariul mediu nu e nici jumătate cât afirmă tipul că face. Hell, mă apuc și eu în cazul asta de Uber chiar dacă am făcut ani și ani de studii superioare", a scris acesta pe Reddit.

"Stai să vezi cât face o manichiuristă"

Postarea a strâns 160 de comentarii. Unii au mutat discuția către alte profesii bănoase.

"Da, se fac acele sume, dar trebuie muncit 8-10 ore. Stai să vezi când afli cât face un frizer decent"

"Stai să vezi cât face o manichiuristă. Nevastă-mea îmi zicea azi că manichiuristă ei va pleca în Thailanda cu 10k euro 2 săptămâni."

"Cunosc și eu cuplu manichiuristă + frizer și fac împreună 20k lei lunar lejer."

"O manichiuristă face 500 lei pe zi lejer și peste 1000 dacă se agită puțin. "

"Frizerul meu se îmbracă de zici că sunt ultimul homeless când mă duc la el. E țiplă, totul e nou nouț pe el."

"Am fost frizer, media era 3/4 k euro pe lună."

"Am prieteni care fac asta și câștigă 8.000 de lei"

Revenind la șoferii Uber, unii au dat exemple de venituri.

"Acum 2 ani un fost coleg îmi spunea că ajunge la 8k net lunar. Ieșea dimineața la ora 6 până la ora 11-12, apoi venea acasă și ieșea din nou la 6 seara până la 10 - 11 noaptea."

"Am prieteni care fac asta și câștigă 8000 lei + la ieșit mai lejer. Poți trece și de 10-11k dacă ieși 10-12 ore pe zi. Treaba e că ei nu prea plătesc taxe, de aceea pare mare câștigul. Când iei 15k într-o lună și tu dai doar 190 lei pe săptămână comision + 8% din venit și plătești doar motorină (aici sperând că ai mașină cât de cât nouă, să nu stai săptămânal cu ea în service), vei constata că rămâi cu 12k+ net.

Totuși, eu personal nu aș face asta. Mi se pare că te bagă într-o bulă din care greu mai ieși."

"Ce bulă? 8000 în România e super, mai ales în vremurile astea când carierele au murit dacă nu vrei să te angajezi la stat"

"Sunt avantaje și dezavantaje peste tot"

Unii au făcut calcule defalcate.

"300 de lei pe săptămâna e cartea de muncă. Din câștigurile tale, mai plăteșți 15% la flota, că tu nu lucrezi direct la uber/bolt, ci printr-o persoană care se ocupă direct de ține. Apoi încă 25% îți mai ia comision uber/bolt. Și dacă închiriezi mășînă de la flota, plăteșți chirie (500 lei/săpt) + carburant. Da, se câștigă decent din asta dacă te ții de lucru, dar nu va imaginați că se lăfaie în bani oamenii aia că să nu mai zic de câți clienți idioți dai zilnic și oops, ești cam pe cont propriu să te descurci cu ei, nu ai pe cine să suni să te ajute dacă ăla vrea să te ia la bătaie.

Sunt avantaje și dezavantaje peste tot".

"Nu faci 12k net decât poate în luna decembrie, media anuală e undeva la 5000-6000 lei net lunar dacă lucrezi 50 ore aprox săptămânal. Ar trebui să ne raportăm și la orele muncite, un salariu se plătește la 40 de ore/săptămână, normal că faci 10k lei dacă lucrezi 80 de ore, dar long term nu rentează."

"Sumele alea le faci dacă dormi în mașină"

"Salut, fac bolt (e mai avantajos față de uber dpdv al șoferului), sumele alea le faci dacă dormi în mașină și din aia 13k net calculează 10% comision -1300, benzină + gpl minim alți 1500 pe lună (asta dacă lucrezi la orele alea), cheltuieli pe mâncare și ceva de băut când ești la muncă zilnic 50-100 de lei dacă ești și fumător să zicem 3000 de lei pe lună și da crede-mă sunt puțini cei ce se duc să mănânce acasă și nici pe pateu și merdenea nu poți să o ții non-stop.., chiria mașinii 600 lei pe săptămână la o mașină ok=2400, plus cartea de muncă 1500 pe lună… Dacă ai mașina ta tot o să dai afară niște bani pe uzură și nici nu te vor primi băieții la service așa repede cum îi primesc pe băieții cu flote, înțelegi tu. Iar cine te minte că stă zilnic 8-10 ore aberează, bagi o lună-două după îți cade ficatu, te ajunge și oboseala și o poți comite rău! Venitul real net după toate cheltuielile ar fi undeva la 3000-4000 net dacă tragi de tine".

"Am făcut și eu Uber o perioadă. Ieșeam după jobul de zi cu zi, aproape zilnic cam 4 ore. Am tras câteva luni bune în speranța unui venit în plus, dar fără o mașină cât mai nouă cu gpl și după ce plătești diversele comisioane, nu iese mare lucru pentru care să merite acest efort. Că șofer nou nu ai habar de niște șmecherii și iei curse indiferent ce pică ceea ce nu îți este benefic. Sunt oameni care ajung la sume măricele, dar vin acasă doar să doarmă."

"12k net - 10% comision-carte de muncă (1500 pe luna)- 2000-2500 de lei combustibil (gpl-pe lună, dacă e benzină sau motorină s-ar putea să fie mai mult)-chirie mașină dacă e cazul (400-600 de lei pe săptămână)".

"13k / 4 săptămâni = ~ 3k pe săptămână. zilnic ... hai să spunem 5 din 7, înseamnă 600 lei pe zi. 10 ore de stat în trafic x 60 lei pe oră (perioade cu tarif mai mare și perioade cu timpi morți). 60 lei înseamnă 75% venitul lui, că 25% e oprit de aplicație. cu uber & bolt în paralel, cred că poți ajunge acolo, dar uzură mașinii e foarte mare și el nu o ia în calcul acum. Plus faptul că fiind "taximetrist", rămâi taximetrist, e greu să mai ieși din "schemă" asta pentru că nu mai ai timp de reconversii sau altele."

"Eu am vorbit cu un șofer mai bătrân, taximetrist de peste 35 ani, era pe Uber Black cu un GLE. Făcea des curse private. De exemplu București-Istanbul. Avea deja clientela formată. Cât câștiga? Mai mult decât orice salariu de programator".

