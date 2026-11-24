Uber testează o nouă funcție care le permite pasagerilor să comande mașini în care întreaga călătorie este înregistrată video. Compania spune că măsura urmărește creșterea siguranței, în special în cazul curselor efectuate noaptea și al celor în care călătoresc adolescenți.

Funcția se numește „Recorded Rides” și apare ca o opțiune separată în aplicația Uber. Pasagerii pot identifica astfel cursele efectuate de șoferi care au activat sistemul de înregistrare.

Spre deosebire de camerele video instalate separat în mașini, noua soluție folosește camera frontală a telefonului șoferului pentru a filma călătoria. Deocamdată, Uber testează funcția în patru orașe din Statele Unite: Baltimore, Raleigh, Indianapolis și St. Louis. Compania intenționează să extindă ulterior disponibilitatea acesteia și în alte zone.

Noua opțiune face parte dintr-o serie de măsuri prin care Uber încearcă să ofere mai multă siguranță atât pasagerilor, cât și șoferilor.

Uber vrea să activeze înregistrarea și atunci când mașina se abate de la traseu

Pe lângă cursele care sunt filmate de la început până la final, Uber experimentează și un sistem care ar putea porni automat înregistrarea în anumite situații.

De exemplu, aplicația ar putea activa camera atunci când detectează că mașina s-a abătut de la traseul stabilit sau când există indicii că vehiculul ar fi fost implicat într-un accident.

Scopul este ca înregistrarea să poată documenta situațiile neobișnuite care apar pe parcursul unei călătorii. Uber a introdus anterior și alte funcții de siguranță, inclusiv posibilitatea transmiterii video în direct pentru cursele rezervate adolescenților.

Compania a testat, de asemenea, înregistrarea audio în timpul unor călătorii efectuate noaptea, în anumite orașe americane.

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