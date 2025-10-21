Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, primesc o subvenţie lunară de câte 2.250 de lei

Autor: Mihai Diac
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 18:52
Muncitor la serviciu

Angajatorii care încadrează persoane cu vârste de peste 30 de ani, cu scopul de a le califica la locul de muncă, vor beneficia de o subvenție lunară de 2250 lei pentru fiecare ucenic.

Această formă de sprijin va fi oferită angajatorilor pe toată perioada în care se derulează programul de ucenicie, informează un comunicat transmis de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) din București.

"Obiectivul specific al proiectului este stimularea ocupării șomerilor înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă", precizează AMOFM.

Pentru accesarea acestor programe de sprijin financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu AMOFM București.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia, un ucenic se obligă să se pregătească profesional în timpul activității profesionale. Angajatorul se obligă să îi asigure ucenicului plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale. Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul.

