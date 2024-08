Cum a renăscut un colos al industriei românești. Dintr-o uzină falimentară a ajuns la un profit de milioane de euro, în câteva luni

UCM Reşiţa, companie care fabrică hidroagregate şi echipamente hidromecanice, a trecut pe profit în primul semestru al anului, raportând un rezultat net de 21,24 milioane lei, de la pierderi de 7,24 milioane lei în semestrul 1 din 2023, arată raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Veniturile totale ale companiei s-au ridicat la 93,36 milioane lei, de peste şase ori mai mari decât în primul semestru din 2023, când au fost de 14,85 milioane lei.

”Profitul net de 21.249.46 lei aferent semestrului I al anului 2024 obţinut în principal în contextul vânzării “Liniei de afaceri” materializată prin contractul din 11.03.2024 va acoperi la finele anului pierderile reportate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă”, arată raportul companiei.

Producţia vândută în primele şase luni a fost de 4,9 milioane lei, de aproape trei ori mai mică decât cea raportată în perioada similară a anului trecut (14,34 milioane lei).

”Contractul de vânzare - cumpărare nr. 210/11.03.2024 încheiat între UCM Reşiţa SA şi Uzina de Construcţii Maşini Hidroenergetice S.R.L. a determinat schimbări majore în structura activelor circulante, au scăzut activele imobilizate deţinute în vederea vânzării, precum şi producţia in curs de execuţie şi produsele finite iar în contrapartidă a crescut numerarul. În trimestrul II din 2024 au fost facturate lucrările executate pentru obiectivele hidroenergetice CHE Porţi de Fier I şi CHE Malaia, anterior transferului către UCMH”, se menţionează în raport.

UCM Reşiţa a realizat echipamentele aferente a peste 80% din sistemul hidroenergetic naţional, punând în funcţiune peste 6.325 MW putere instalată, care reprezintă 326 grupuri hidroenergetice.

În data de 11 martie 2024 a fost semnat contractul de vânzare a afacerii UCMR către UCMH, societate nou înfiinţată, ce are ca asociat unic compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţară.

În luna mai, Hidroelectrica anunţa că bugetul estimat a fi alocat pentru Uzina Constructoare de Maşini Hidroenergetice, în perioada 2024-2028, va fi de aproximativ 1 miliard de lei.

”În perioada 2024-2028 bugetul estimat a fi alocat de către Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica pentru Uzina Constructoare de Maşini Hidroenergetice va fi de aproximativ 1 miliard de lei. Acest buget se va concretiza în două direcţii: 500 milioane lei participare la investitii directe in UCMH care constau in: investiţii în resursa umană; modernizare capacitate de producţie; modernizare hale de fabricaţie. 500 milioane lei lucrări de modernizare, retehnologizare şi mentenanţă la capacităţile de producţie ale Hidroelectrica, lucrări care se vor executa în UCMH”, informa compania de stat în luna mai.

