Dilema NATO privind aderarea Ucrainei: De ce ezită alianța s-o scoată de sub jugul Rusiei?

Deși în urmă cu 15 ani la summitul de la București, NATO promitea Ucrainei primirea în alianța nord-atlantică acest deziderat nu s-a realizat. Acum, la întâlnirea de la Vilnius, președintele Vladimir Zelenski speră să obțină mai mult decât niște simple promisiuni. NATO ezită și astăzi, deoarece războiul declanșat în 2022 de către Putin a complicat situația.

Pentru Zelenski și guvernul său, alianța condusă de SUA reprezintă pacea și securitatea pe termen lung. Articolul 5 din tratatul NATO este o clauză de apărare reciprocă fermă, susținută de arme nucleare americane, britanice și franceze, însă alianța nu poate s-o scoată momentan pe Ucraina de sub jugul Rusiei, pentru că nu există certitudinea privind sfârșitul războiului. Și în plus, o aderare pentru Kiev acum, ar duce practic la deschiderea unui conflict deschis între NATO și Rusia, potrivit Financial Times.

Prin aderarea la NATO, Ucraina ar primi un bilet fără ambiguitate în „vest”, o pauză de la secolele de subjugare de către Moscova și securitatea necesară pentru reconstrucția și relansarea economică a acesteia.

Cu toate acestea, Ucraina pune o serie de întrebări celor 31 de membri ai NATO. Aceste întrebări ajung în centrul scopului alianței, de la cât de pregătiți sunt membrii săi pentru a lupta împotriva Rusiei până la dacă clauza de apărare reciprocă a NATO este o pătură de securitate care trebuie aruncată în jurul statelor sau o insignă de distincție care trebuie câștigată.

„Ceea ce cred este că Ucraina va deveni membră a acestei alianțe și că locul de drept al Ucrainei este în NATO”, a spus secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg. „Este sarcina aliaților să decidă când este momentul potrivit.”

„În comparație cu 2008, Ucraina este mult mai aproape de NATO acum”, adaugă el, referindu-se la anul în care potențiala aderare a Ucrainei a fost anunțată oficial fără o cronologie. „Este un lucru de fapt.” Atunci la summitul de la București, George Bush, Vladimir Putin și Traian Băsescu, președintele României de atunci, au stat la aceeași masă.

„[Dar], desigur, există idei diferite, propuneri diferite pe masă, așa cum se întâmplă întotdeauna când se discută probleme importante”, spune Stoltenberg, al cărui mandat de secretar general va fi prelungit oficial până la al zecelea an în această săptămână. „Sunt absolut încrezător că vom încheia ceva care îi va uni pe aliați și va trimite un mesaj clar.”

Cel mai periculos lucru este să stai în camera de așteptare a NATO

Când statele baltice Estonia, Letonia și Lituania au aderat la NATO în 2004, trecuse peste un deceniu de când și-au recâștigat independența față de URSS. Rusia se afla atunci într-o stare de haos, prinsă între colapsul economic și tulburările politice, cu forțe armate prost echipate și prost gestionate.

Astăzi situația este semnificativ diferită. Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia a ucis sute de mii de oameni și a forțat peste 10 milioane de ucraineni să părăsească casele lor, într-o demonstrație dură a dorinței președintelui Vladimir Putin de a folosi forța pentru a realiza ambiții militariste.

Acum, după mai mult de 16 luni de război, în care aliații NATO au oferit Ucrainei sprijin militar și financiar de peste 160 de miliarde de dolari, capitalele occidentale se confruntă cu o problemă mult mai mare. După ce i-au oferit Ucrainei mijloacele de a opri cucerirea Rusiei, sunt acum gata să promită că, dacă s-ar întâmpla din nou, trupele lor vor lupta și vor muri și ele? Și dacă nu, ce ar putea fi dispuși să ofere în schimb?

„Singura sarcină aici [la Vilnius], și una asupra căreia toți aliații sunt de acord, este că am lăsat zone gri pe hartă în urmă cu 15 ani, de care Putin a profitat, iar acum trebuie să ne asigurăm că nu mai există gri”, spune un înalt oficial al NATO.

„Cel mai periculos loc pentru țările vecine cu Rusia este să stai în sala de așteptare a NATO”, spune Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei. „Și am făcut exact asta acum 15 ani cu Georgia și Ucraina.”

Actualizarea situației privind Ucraina convenită la București este cea mai spinoasă sarcină a NATO în această săptămână. Deși niciun membru al alianței nu crede că Kievul se poate alătura în timpul războiului, discuțiile cu privire la promovarea statutului său și la modul de transmitere a acestuia sunt intense.

Cei precum americanii și germanii, care se opun mai puternic oricărui tip de limbaj care ar implica angajamente imediate în temeiul articolului 5, vor să se asigure că Ucraina va intra doar atunci când poate face reformele necesare.

După ce a recunoscut că o invitație de aderare nu va îndeplini aprobarea SUA și a Germaniei, într-o întâlnire privată a miniștrilor de externe ai NATO din mai, Stoltenberg a oferit un îndulcitor alternativ. Când invitația va fi în sfârșit prezentată Ucrainei, a sugerat el, ar trebui să fie lipsită de birocrația care vine odată cu Planul oficial de acțiune pentru aderare prin care majoritatea statelor trec pentru a se alătura.

